Coronavirus, i numeri di oggi: -2.017 positivi, guariti più di 115mila

Coronavirus dati 14 maggio 2020 (aggiornato alle 18:15). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Oggi si registra un nuovo consistente calo dei positivi al virus, -2.017 in 24 ore, in tutto sono 76.440. Di nuovo in calo anche i ricoverati in terapia intensiva, sono 855, 38 meno di ieri. Ancora in calo anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -719 rispetto a ieri, in totale sono 11.453. Si conferma rapida la crescita dei guariti, il cui totale nazionale sale a 115.288, 2.747 più di ieri. Oggi si contano purtroppo 262 decessi, in decisa crescita rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 31.368 i morti per Covid-19 in Italia. (segue dopo la foto)

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 223.096 con un incremento rispetto a ieri di 992 nuovi casi. In Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, sale a 83.820 il numero di positivi al Coronavirus, +522 in 24 ore. Il numero di decessi è invece di 15.296, +111 rispetto a ieri, mentre scende il numero di ricoverati in terapia intensiva, -10 in 24 ore per un totale di 297 pazienti ricoverati. Quanto al numero di tamponi effettuati sono 538.243, +14.080. Un dato importante è quello dei guariti: si parla di 30.009 in totale, +653.

Coronavirus dati 14 maggio 2020: i positivi nelle diverse regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301 in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 3.388 in Toscana, 2.660 in Liguria, 4.096 nel Lazio, 2.904 nelle Marche, 1.765 in Campania, 2.253 in Puglia, 505 nella Provincia autonoma di Trento, 1.854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1.482 in Abruzzo, 380 nella Provincia autonoma di Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d’Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise e 127 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna, si sono registrati 27.056 casi di positività, 77 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 248.591 (+4.708). Le nuove guarigioni sono 253 (16.825 in totale), mentre continuano a diminuire i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi: -201, che passano dai 6.502 registrati ieri ai 6.301 di oggi. Si registrano 25 nuovi decessi: 10 uomini e 15 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna, sono arrivati a 3.930.

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 16.825 (+253): 2.027 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 14.798 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i casi di positività nelle diverse province: 4.405 a Piacenza (14 in più rispetto a ieri), 3.346 a Parma (29 in più), 4.870 a Reggio Emilia (11 in più), 3.839 a Modena (2 in più), 4.451 a Bologna (14 in più); 390 le positività registrate a Imola (1 in più), 977 a Ferrara (nessun nuovo caso rispetto a ieri). In Romagna sono complessivamente 4.778 (6 in più), di cui 1.000 a Ravenna (1 in più), 936 a Forlì (1 in più), 759 a Cesena (nessun nuovo caso rispetto a ieri), 2.083 a Rimini (4 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus