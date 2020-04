Coronavirus dati 15 aprile 2020: +1.127 nuovi positivi, i guariti sono oltre 38mila

Coronavirus dati 15 aprile 2020 (aggiornato alle 18.27). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.127 i nuovi positivi oggi: un dato di nuovo in netta crescita rispetto a ieri quando i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 675. I malati in Italia sono 105.418. Le vittime oggi sono 578, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 602. Da inizio emergenza sono 21.645 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 71%. I guariti oggi sono 962, in totale 38.092 (segue dopo la foto)

Sono 165.155 i casi totali di coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza, + 2.667 rispetto a ieri. Emerge dai dati della Protezione civile. Sono stati 1.117.404 i tamponi effettuati, 70.494 in più rispetto a ieri. Continuano a calare i ricoverati nelle terapie intensive con -107 pazienti oggi rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 368 in meno rispetto a ieri.

In Lombardia Il numero totale dei positivi al covid19 aumenta di 827 pazienti, per un totale di 62.153 casi accertati. Nelle ultime 24 ore, secondi i dati in possesso della Regione, sono stati processati 6.828 tamponi, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Il dato è inferiore a quello dei giorni scorsi. (segue dopo la foto)

I dati del contagio regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise. (segue dopo il video)

Coronavirus dati 15 aprile 2020: la situazione in Emilia-Romagna

Questi i casi di positività sul territorio dell’Emilia-Romagna. I dati si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.223 a Piacenza (56 in più rispetto a ieri), 2.616 a Parma (34 in più), 3.982 a Reggio Emilia (35 in più), 3.217 a Modena (37 in più), 3.035 a Bologna (60 in più), si fermano per il secondo giorno consecutivo a 345 le positività registrate a Imola, 649 a Ferrara (14 in più). In Romagna sono complessivamente 3.962 (41 in più), di cui 889 a Ravenna (9 in più),736 a Forlì (12 in più), 588 a Cesena (11 in più), 1.749 a Rimini (9 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus