Coronavirus dati 16 aprile 2020 (aggiornato alle 18:35). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.189 i nuovi positivi oggi: un dato di nuovo in crescita; ieri i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.127. I malati in Italia sono 106.607. Le vittime oggi sono 525, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 578. Da inizio emergenza sono 22.170 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 72%. Record di calo dei ricoverati con sintomi, sono 750 meno di ieri. I guariti oggi sono 2.072, in totale 40.164. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 16 aprile 2020, Brusaferro (Iss): “Trend discendente”

In Emilia-Romagna sono 21.486 i positivi al Covid-19, 457 più di ieri. I decessi registrati oggi sono 55, in totale sono morte 2.483 persone in regione dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia i contagi sono saliti di 941 unità in un solo giorno, i decessi sono 231 in più. Continuano a calare i ricoverati nelle terapie intensive con -143 pazienti oggi rispetto a ieri e per la prima volta il dato scende sotto le tremila unità (2.936). Record nel calo dei ricoverati con sintomi che sono 750 in meno rispetto a ieri.

“Come stiamo vedendo ormai da alcuni giorni, c’è un trend discendente con le curve tra i contagiati, i ricoverati e i deceduti che hanno uno sfalsamento temporale, e troviamo questa evidenza nei dati che quotidianamente vengono diffusi”. Lo ha rilevato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Intanto continua ad aggravarsi il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia. Il totale sale a 127, secondo l’ultimo aggiornamento della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) che aggiunge all”elenco caduti Pietro Bellini, medico di medicina generale, e Renzo Mattei, medico in pensione. (segue dopo la foto)

I dati del contagio regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise. >> Tutte le notizie sul Coronavirus