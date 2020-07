Coronavirus dati 16 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Risalgono i contagi da coronavirus: rispetto a ieri il numero dei casi è in aumento (+230) e il totale sale così a 243.736. Si registrano inoltre altri 20 morti, mentre ieri erano stati 13; la Lombardia conta 10 decessi. I morti per il Covid-19 sono in tutto 35.117. Sono -20 i positivi attuali al coronavirus e il totale, rispetto a ieri, scende a 12.473. Il numero dei guariti e dimessi sale a 196.246, +230 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

In Lombardia 80 nuovi casi e 10 morti

Sono 80 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 debolmente positivi). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta inoltre il numero di pazienti guariti/dimessi: sono +96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi, per un totale complessivo di 71.032.

Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (-13). E’ di 10 invece, il numero di morti rispetto a ieri per un totale complessivo, dall’inizio della pandemia, di 16.775 deceduti. Quanto ai tamponi effettuati sono +10.727 per un totale di 1.176.203.

Sono 20 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 13 a Milano città. E’ quanto emerge dai dati sulla pandemia diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano +17 casi, a Brescia +5, a Como +4, a Cremona +11, a Lodi +1, a Mantova +4, a Monza +2, a Sondrio +1 e a Varese +4. Nelle ultime 24 ore, nessun nuovo caso si è registrato a Lecco e a Pavia.

Coronavirus dati 16 luglio 2020: salgono i contagi anche in Calabria ed Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.035 casi di positività, 46 in più rispetto a ieri, di cui 30 persone asintomatiche. La gran parte dei nuovi contagi – fa sapere la Regione – sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. Non si registrano decessi in tutto il territorio regionale. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.198 (28 in più di ieri).

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 105.818 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.226 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 104.618. Lo si legge nel bollettino della Regione, che registra, dunque, 8 nuovi casi. Si tratta di casi legati alla bambina di Cosenza risultata positiva al test cui è stata sottoposta prima di un piccolo intervento chirurgico (i genitori inizialmente si erano rifiutati di effettuare il tampone e osservare la quarantena). I nuovi casi fanno salire a 65 i casi atti in Calabria.