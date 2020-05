Coronavirus, i numeri di oggi: i guariti sono oltre 50mila più dei malati

Coronavirus dati 16 maggio 2020 (aggiornato alle 18:31). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che il totale dei guariti è più alto di oltre 50mila unità rispetto a quello dei malati. Calano nettamente anche oggi, infatti, i positivi al virus, -1.883 in 24 ore, in tutto sono 70.187. Di nuovo in calo anche i ricoverati in terapia intensiva, sono 775, 33 meno di ieri. In calo anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -392 rispetto a ieri, in totale sono 10.400. Si conferma come detto la rapida crescita dei guariti, il cui totale nazionale sale a 122.810, 2.605 più di ieri. Oggi si contano anche meno decessi rispetto a ieri, 153 rispetto a 241. Da inizio emergenza sono 31.763 i morti per Covid-19 in Italia. (segue dopo la foto)

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 224.760 con un incremento rispetto a ieri di 875 nuovi casi. 59.012 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Zero nuovi casi a Bolzano e in Umbria. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione civile.

Sale a 84.518 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +399 in 24 ore. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Numeri in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano +299. Cala invece il numero di morti rispetto a 24 ore fa. Sono +39, per un totale di 15.450. Ieri erano 115. Il numero dei pazienti guariti è invece di 34.219 in totale (+402) mentre continua il calo di quelli ricoverati in terapia intensiva: 268(-8). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 4.521 (-184). Quanto al numero di tamponi effettuati, si attesta a 564.550 (+14.145).

Coronavirus dati 16 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono i seguenti. 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Continua il calo dei casi attivi in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i contagi, si registrano altre 72 positività al coronavirus (per un totale di 27.182 casi registrati da inizio epidemia) su 4.777 test effettuati (258.274 in tutto da inizio emergenza), e “la buona notizia di oggi – spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, in apertura del suo primo bollettino in diretta Facebook dopo il termine dell’incarico del commissario ad acta Sergio Venturi – è che il passo epidemiologico, cioè l’avanzata del virus, si attesta allo 0,2%”. Inoltre, le nuove guarigioni oggi sono 204 (17.370 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 5.852 (-149), per un differenziale fra guariti

complessivi e malati effettivi di 11.518, fra i più alti nel Paese.

Purtroppo, però, si registrano 17 nuovi decessi: 5 uomini e 12 donne. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.000, – 124 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 112 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli

altri reparti Covid, che sono 740 (-23). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 17.370 (+204): 1.843 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 15.527 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio. 4.417 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.379 a Parma (26 in più), 4.888 a Reggio Emilia (9 in più), 3.857 a Modena (8 in più), 4.478 a Bologna (15 in più), 390 le positività registrate a Imola (nessun nuovo caso), 980 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.793 (7 in più), di cui 1.007 a Ravenna (2in più), 936 a Forlì (nessun nuovo caso), 758 a Cesena (nessun nuovo caso), 2.092 a Rimini (5 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus