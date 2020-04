Coronavirus dati 18 aprile 2020 (aggiornato alle 18:25). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 809 i nuovi positivi oggi: dopo il calo verticale di ieri quando ne erano stati registrati 355. I malati in Italia sono oltre 105mila. Le vittime oggi sono 482, un dato in lieve calo: ieri i decessi erano stati 575. Da inizio emergenza sono 23.227 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 74%. Cala di 79 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti oggi, sono 2.200, in totale sono 44.927. (segue dopo la foto)

Sono 175.925 i casi totali di coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza, + 3.491 rispetto a ieri. Emerge dai dati della Protezione civile. Sono stati oltre 61mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.305.833. D’Amato: “Serve ancora molta prudenza, ridurre R0”. La Lombardia resta sorvegliata speciale. Milano è la provincia dove si sono registrati più casi da coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. I positivi sono aumentati a 15.546 (+269, mentre ieri erano stati + 325). Milano città registra invece 6.421 casi (+95), mentre ieri l’aumento era stato +161. A seguire Brescia 11.758 (+191), Bergamo 10.629 (+39), Cremona 5.407 (+94), Monza 4.042 (+67). A Como 2.439 (+154), a Lecco 2.030 (+25), a Lodi 2.714 (+36), a Mantova 2.863 (+115), a Pavia 3.536 (+88), a Sondrio 937 (+71), a Varese 2.106 (+85).(segue dopo la foto)

Coronavirus dati 18 aprile 2020: i positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.

La situazione in Emilia-Romagna

Altri 350 casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna (in tutto sono 22.184), ma il dato positivo è che si registrano oggi altre 289 guarigioni e i ricoveri, sottolinea il commissario dell’Emilia-Romagna per l’emergenza coronavirus, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano su Facebook, “continuano a calare”. Aumentano, purtroppo, i decessi: se ne registrano 62 in più, 30 uomini e 32 donne. Complessivamente, intanto, i test effettuati hanno raggiunto quota 121.220, 4.394 in più rispetto a ieri. I guariti salgono a 5.635 (+289): 2.233 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 3.402 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.299 a Piacenza (25 in più rispetto a ieri), 2.768 a Parma (43 in più), 4.217 a Reggio Emilia (127 in più), 3.340 a Modena (39 in più), 3.325 a Bologna (58 in più), 354 le positività registrate a Imola (2 in più), 759 a Ferrara (15 in più). In Romagna sono complessivamente 4.122 (41 in più), di cui 921 a Ravenna (11 in più), 796 a Forlì (16 in più), 600 a Cesena (come ieri), 1.805 a Rimini (14 in più).