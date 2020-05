Coronavirus, i numeri di oggi: i guariti sono quasi 130mila, +2.150 rispetto a ieri

Coronavirus dati 18 maggio 2020 (aggiornato alle 18:23). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che il totale dei guariti si avvicina a quota 130mila, +2.150 in ventiquattro ore. Oggi i positivi al virus risultano in calo di 1.798 unità in 24 ore, in totale sono 66.553. In discesa anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 749, 13 meno di ieri. In calo anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -104 rispetto a ieri, in totale sono 10.207. Si conferma come detto la rapida crescita dei guariti, il cui totale nazionale sale a 125.326. Da inizio emergenza sono 32mila i morti per Covid-19 in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia i positivi al Coronavirus oggi sono 85.073, +115 rispetto a ieri. Sono 4.482 le persone ricoverate negli ospedali e positive al coronavirus, 2 in più rispetto

a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 252, 3 in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati della Regione Lombardia. I guariti sono 35.915, aumentati di 873 unità nelle ultime 24 ore.

Coronavirus dati 18 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna, si sono registrati 27.267 casi di positività, 35 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi mai registrati. Si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna, sono arrivati a 3.986. Le nuove guarigioni oggi sono 153 (17.756 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 5.525 (-131). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.712, – 112 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 105

(-6). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-13).

Questi i casi di positività sul territorio: 4.433 a Piacenza (11 in più rispetto a ieri), 3.392 a Parma (13 in più), 4.892 a Reggio Emilia (1 in più), 3.876 a Modena (5 in più),

4.490 a Bologna (1 in più); 391 le positività registrate a Imola (dato invariato), 980 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.813 (4 in più), di cui 1.012 a Ravenna (lo stesso dato di ieri), 937 a Forlì (lo stesso dato di ieri), 766 a Cesena (3 in più), 2.098 a Rimini (1 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus