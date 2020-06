Coronavirus dati 24 giugno 2020: 190 nuovi casi, 30 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus dati 24 giugno 2020. Riportiamo il bollettino di oggi con tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 in Italia, arrivato in netto ritardo. Secondo i numeri forniti dalla Protezione Civile ci sono 190 nuovi casi di positività, per un totale di 239.410 dall’inizio della pandemia. 30 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti 1.526. Non è il momento di abbassare la guardia: lo provano i focolai a Palmi (Reggio Calabria) e a Mondragone, nei pressi di Caserta.

Coronavirus dati 24 giugno 2020, il professor Walter Ricciardi: «Allentando si rischia»

«È chiaro che allentando si rischia: la normalità non la possiamo avere finché non sarà debellato il virus o avremo un vaccino», ha dichiarato il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi. Sempre questi parlando dell’emergenza Covid-19 ha detto: «Non tutti si stanno lasciando andare. C’è una minoranza crescente di Italiani che sta allentando la guardia e bisogna evitare che diventi la maggioranza. Se ciò avvenisse potrebbe succedere come in Israele, che peraltro è un Paese piccolo, caldo, gestito benissimo e tecnologicamente avanzato. In uno Stato un po’ più anarchico dobbiamo dirlo: sarebbe rischioso abbassare la guardia».

La situazione nel mondo: contagiate finora 9.240.398 persone: annullata la maratona di New York

Nel mondo le persone contagiate da Coronavirus sono 9.240.398. Il numero dei morti invece sale a 476.960. Negli Stati Uniti i casi sono in tutto 2.346.950: è ad oggi il Paese più colpito dalla pandemia, seguito dal Brasile con 1.145.906 contagi. Anche per numero di morti, Usa e Brasile sono i due luoghi del pianeta più colpiti con 121.228 e 52.645 vittime, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Ed è di queste ore la notizia della cancellazione della maratona di New York. Quest'anno sarebbe stata la 50esima edizione, ma troppo rischioso sarebbe stato consentire lo svolgimento dell'evento. «Ci aspettiamo di superare i 10 milioni di casi di Coronavirus entro la prossima settimana. Questo ci ricorda che mentre cerchiamo di trovare un vaccino abbiamo la responsabilità di fare tutto ciò che possiamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione», ha detto il direttore generale dell'agenzia dell'Onu, Tedros Adhanom Ghebreyesus.