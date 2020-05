Coronavirus, i numeri di oggi: i guariti in Italia sono quasi 145mila

Coronavirus dati 26 maggio 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che i guariti in Italia sfiorano quota 145mila, +2.677 rispetto a ieri. I malati scendono a 52.942, -2.358 rispetto a ieri. Si registrano zero contagi in quattro regioni e nella provincia autonoma di Bolzano. Tra gli attualmente positivi, 521 sono ricoverati terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -268 rispetto a ieri, in totale sono 7.917. Da inizio emergenza sono 32.955 i morti per Covid-19 in Italia, +78 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

Sono stati 22 i decessi di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, è di 15.896. I nuovi casi positivi sono 159, l’1,7% dei tamponi effettuati da ieri. Complessivamente, da inizio pandemia sono stati 87.417 i contagiati rilevati.

Sono 9.638 le persone positive al coronavirus a Milano, 14 in più rispetto a ieri. Nell’intera provincia di Milano, secondo i dati di Regione Lombardia, 22.764 (+38), a Brescia 14.489 (+10), a Bergamo 12.977 (+23), a Cremona 6.400 (+4), a Monza e Brianza invariati a 5.460, a Pavia 5.229 (+23), a Como 3.785 (+25), a Varese 3.520 (+9), a Lodi 3.412 (+6), a Mantova 3.327 (+7), a Lecco invariati a 2.724 e a Sondrio 1.429 (+3).

La situazione in Emilia-Romagna

Altri 24 casi di positività al coronavirus (in tutto sono 27.611 dall’inizio dell’epidemia) su 3.673 tamponi effettuati (che raggiungono così complessivamente quota 297.85). E’ la situazione dell’emergenza Covid-19 in Emilia-Romagna, secondo i dati accertati alle ore 12 di oggi.

Positivo il dato sulle nuove guarigioni, +229 (19.389 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.146 (-213). Purtroppo, si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.076.

Per quanto riguarda i casi di positività, le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.573, -190 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 80 (-2).

Coronavirus dati 26 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono i segueti. 24.477 in Lombardia, 6.941 in Piemonte, 4.146 in Emilia-Romagna, 2.431 in Veneto, 1.522 in Toscana, 1.438 in Liguria, 3.538 nel Lazio, 1.575 nelle Marche, 1.184 in Campania, 1.539 in Puglia, 513 nella Provincia autonoma di Trento, 1.430 in Sicilia, 375 in Friuli Venezia Giulia, 909 in Abruzzo, 179 nella Provincia autonoma di Bolzano, 42 in Umbria, 224 in Sardegna, 31 in Valle d’Aosta, 238 in Calabria, 174 in Molise e 36 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus