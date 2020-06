Coronavirus, i numeri di oggi: superati i 240mila contagi, crescono i guariti

Coronavirus dati 27 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 175 nuovi casi, in totale sono oltre 240mila da inizio emergenza. I positivi al virus scendono oggi di 802 unità, ora i malati in Italia sono 16.836. I guariti oggi sono 969 in più, 188.584 in tutto. Oggi si registrano 8 morti, il dato più basso da febbraio; in totale sono 34.716 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia 77 nuovi positivi, aumentano guariti e dimessi

In Lombardia i morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.626, +2 rispetto a ieri, 26 giugno. E quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla regione. I nuovi casi positivi sono 77, di cui 21 a seguito di test sierologici e 32 ‘debolmente positivi’. Aumentano i guariti e i dimessi: sono complessivamente 66.046. Nello specifico si tratta di 63.699 guariti e 2.347 dimessi, con un aumento di 723 persone nelle ultime 24 ore

Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, dove i letti occupati sono a oggi 43,4 in meno rispetto a ieri, 26 giugno. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva, che in totale sono 415, 86 in meno nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.014.321, 9.568 nell’ultimo giorno.

Coronavirus dati 27 giugno 2020: in Toscana zero decessi, i positivi sono 12 in più

In Toscana sono 10.238 i casi di positività al coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 329.865, 3.220 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 318, +1,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 398 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 315, la più bassa Livorno con 142. >> Tutte le notizie sul Coronavirus