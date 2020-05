Coronavirus dati 3 maggio 2020 (aggiornato alle 18:25). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. In netto calo oggi il numero dei malati, -525. Il totale in Italia scende a 100.179. Le vittime oggi sono 174, in deciso calo rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 28.884 i morti per coronavirus in Italia. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono l’81%. Cala di 38 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. In calo anche i pazienti ricoverati con sintomi Covid-19, – 115. I guariti oggi sono 1.740, in totale sono 81.654. In Calabria oggi sono stati registrati zero contagi. (segue dopo la foto)

A oggi, 3 maggio 2020, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.179, con una decrescita di 525 assistiti rispetto a ieri. In Lombardia oggi i positivi al coronavirus sono 77.528, con un incremento di 526 rispetto a ieri. Si registrano inoltre altri 42 morti nelle ultime ventiquattro ore, per un totale di decessi in regione che arriva a 14.231. Buone notizie dal capitolo ricoverati: -13 quelli in terapia intensiva, 417 le persone dimesse.

Cala il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano. Il totale ammonta a 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.453 (+59), a Brescia 13.028 (+29), a Como 3.313 (+20), a Cremona 6.106 (+18), a Lecco 2.344 (+54), a Lodi 3.047 (+30), a Monza 4.823 (+78), a Mantova 3.199 (+5), a Pavia 4.490 (+34). Invariato il numero di contagi a Sondrio 1.181, come ieri. A Varese i positivi al virus sono invece 2.783 (+68). (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 3 maggio 2020: i positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata e 181 in Molise. (segue dopo la foto)

In Emilia-Romagna oggi +166 positivi e 419 guariti

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.016 casi di positività, 166 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 197.075 (+4.940). Importante il dato sulle nuove guarigioni, che oggi sono 416 (13.329 in totale), e quello sul calo dei casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -278, passando dai 9.323 registrati ieri ai 9.045 odierni. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 4.284, fra i più alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 6.131, -165 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 197, pressoché in linea col dato di ieri (+1). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 36).

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 13.329 (+416): 3.176 ”clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 10.153 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registrano 28 nuovi decessi: 19 uomini e 9 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.642.

Questi i casi di positività sul territorio: 4.214 a Piacenza (39 in più rispetto a ieri), 3.204 a Parma (5 in più), 4.765 a Reggio Emilia (32 in più), 3.737 a Modena (33 in più), 4.164 a Bologna (40 in più), 386 le positività registrate a Imola (3 in più), 934 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 4.612 (12 in più), di cui 986 a Ravenna (3 in più), 904 a Forlì (2 in più), 695 a Cesena (2 in più), 2.027 a Rimini (5 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus