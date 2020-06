Coronavirus dati 8 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La buona notizia di oggi è che si registrano zero contagi in 5 regioni e nella provincia autonoma di Trento. Quanto ai positivi, sono in calo di 532 unità e scendono sotto quota 35mila in totale. Ancora buone notizie sul fronte dei guariti, 747 in più, 166.584 in tutto. Tra i malati, 283 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 4 pazienti rispetto a ieri. 2.708 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 93 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 65 vittime, sono quasi 34mila da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna, si sono registrati 27.928 casi di positività, 20 in più rispetto a ieri, di cui 15 asintomatici, individuati attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 5.010, che raggiungono così complessivamente quota 360.962, più 3.001 test sierologici. Si registrano 4 nuovi decessi: due uomini e due donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna, i decessi

sono arrivati a 4.179.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.012 (l’88% di quelle malate), -39 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 31 (-1). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 239 (-6). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 21.467.

Coronavirus dati 8 giugno 2020: i contagi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus