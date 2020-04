Coronavirus dati 9 aprile 2020: 1.615 nuovi contagi oggi, quasi 2mila guariti

Coronavirus dati 9 aprile 2020 (aggiornato alle 18:38). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 1.615 i nuovi positivi oggi: un dato in netto aumento rispetto a ieri, quando i positivi al Covid-19 rilevati erano 1.195. Le vittime oggi sono 610, un dato di nuovo in lieve crescita, ieri i decessi erano stati 542. Da inizio emergenza sono oltre 18mila le vittime. I ricoverati in terapia intensiva sono 88 in meno di ieri, il sesto calo consecutivo. I ricoverati con sintomi sono 28.399, in calo da cinque giorni. I malati in Italia sono 96.877. I guariti oggi sono 1.979, in totale 28.470. (segue dopo la foto)

In Lombardia, dove oggi si è superato il totale di 10mila vittime da inizio emergenza, i nuovi contagiati sono 1.388, l’incremento è dovuto anche al fatto che i numeri di tamponi eseguiti è salito di molto, arrivando a 9.396.

I contagi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi al Sars-CoV-2 regione per regione sono i seguenti. 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d’Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 9 aprile 2020: nel Lazio trend in leggera crescita

“Oggi registriamo un dato di 163 casi di positività, trend in leggera salita nelle ultime 24h al 3,8% e continua l’inversione di tendenza, circa 2 mila in più, tra coloro che

escono dalla sorveglianza domiciliare (14.748) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.6184). Il dato di oggi è in parte dovuto a dei ritardi di notifica nella Asl Roma 6, ma deve essere un monito affinché nessuno abbassi la guardia e continuiamo tutti uniti verso l’obiettivo del coefficiente R0 (contagiosità 0)”. Così l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. (segue dopo la foto)

Morti altri due medici, il totale sale a 105

Sembra non finire mai l’aggiornamento della lista dei medici italiani uccisi dal coronavirus. A segnalare altri due decessi è la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), che porta a 105 il totale dei camici bianchi che hanno perso la vita. Gli ultimi nel triste elenco sono l’odontoiatra Giunio Matarazzo e il chirurgo ospedaliero Emilio Brignole. >> Tutte le notizie sul Coronavirus