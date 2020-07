Coronavirus dati oggi 1° luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 182 nuovi casi, 109 dei quali in Lombardia. In tutto i casi di positività al Coronavirus sono oltre 240.760 da inizio emergenza in Italia. 87 i pazienti in terapia intensiva, 6 meno di ieri. I guariti oggi sono 469 in più, 190.717 in tutto. 21 i decessi a causa del virus oggi, in totale sono 34.788 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia 109 nuovi casi, la maggior parte a Bergamo e Mantova

In Lombardia oggi sono stati registrati 109 nuovi casi di positività al Coronavirus, il 60% dei casi totali in Italia. Di questi, 49 sono stati scoperti a seguito di test sierologici e 31 sono ‘debolmente positivi’. I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.650, +6 rispetto a ieri, 30 giugno. È quanto emerge dai dati sull’andamento dell’epidemia diffusi oggi dalla Regione.

I nuovi casi di coronavirus per provincia vedono in testa Bergamo (22 nelle ultime 24 ore) e Mantova, con altrettanti nuovi positivi al Covid-19. Segue Milano, dove da ieri, 30 giugno, sono stati registrati 21 casi, di cui 10 in città, mentre a Brescia i nuovi positivi sono 18. Ecco le altre province con il rispettivo numero di nuovi contagi: Como (1), Cremona (4), Lecco (4), Lodi (5), Monza e Brianza (6), Pavia (1), Sondrio (nessun nuovo caso) e Varese (1).

Coronavirus dati 1° luglio 2020: la situazione nelle altre regioni

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.508 casi di positività, 16 in più rispetto a ieri, di cui 9 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I nuovi tamponi effettuati sono 3.882, che raggiungono così complessivamente quota 499.426, a cui si aggiungono altri 1.397 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 20 per un totale di 23.242, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. Scendono i casi attivi che a oggi sono 1.002, 8 in meno rispetto a ieri.

In Piemonte, L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 24.713 (+89 rispetto a ieri). Si conta un decesso, in totale sono 4.091. Sono, invece, 31.365 (+16 rispetto a ieri, di cui 13 asintomatici e dei 16 casi, 12 screening, 3 contatti di caso e 1 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

Sono 832 gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi 630 sono in isolamento domiciliare, 190 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva. Inoltre 839 sono i pazienti deceduti e 6.448 le persone guarite, come riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui social.