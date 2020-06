Coronavirus, i numeri di oggi: 224 nuovi casi, 128 sono in Lombardia

Coronavirus dati 21 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 224 nuovi casi, di cui 128, cioè il 57%, in Lombardia. I positivi al virus scendono oggi di 240 unità, ora sono 20.972. Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 238.499. I guariti oggi sono 440 in più, 182.893 in tutto. Tra gli attualmente positivi, 148 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 4 pazienti rispetto a ieri. 2.314 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 160 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 24 vittime, sono 34.634 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Sono 128 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 53 a seguito di test sierologici. E dei nuovi contagiati “51 risultano debolmente positivi”, spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Da inizio pandemia i positivi in Lombardia sono 92.968, secondo i dati di Regione Lombardia, e gli attualmente positivi sono 13.843, in calo di 68 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.221 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 4.238, che raggiungono così complessivamente quota 453.854, più altri 1.107 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 57, per un totale di 22.818. Continua a calare il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.172 (-35 rispetto a ieri).

Coronavirus dati 21 giugno 2020: i contagi regione per regione

Questi gli attualmente positivi al virus nelle diverse regioni italiane. 13.843 in Lombardia, 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus