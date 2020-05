Coronavirus, i numeri di oggi: i positivi scendono a poco più di 55mila

Coronavirus dati 25 maggio 2020 (aggiornato alle 18:18). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che i positivi al virus in Italia scendono a poco più di 55mila, -1.294 rispetto a ierri. I guariti sono 141.981, con un incremento di 1.502 rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 541 sono ricoverati terapie intensive, con una decrescita di 12 pazienti rispetto a ieri. Scende nettamente il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -428 rispetto a ieri, in totale sono 8.184. Da inizio emergenza sono 32.877 i morti per Covid-19 in Italia, +92 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

In Lombardia sale a 87.258 il numero di positivi al coronavirus, +148 rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Gli attualmente positivi sono 25.215, -399

rispetto a 24 ore fa, mentre i decessi complessivi toccano quota 15.874, +34 da ieri. Il numero di tamponi effettuati è +5.641 per un totale di 675.882. I pazienti guariti/dimessi sono +513 per un totale di 46.169 mentre un solo paziente è stato dimesso dalla terapia intensiva. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono invece 3.721 per totale complessivo di -296.

Coronavirus dati 25 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle regioni italiane sono così distribuiti. 25.215 in Lombardia, 7.496 in Piemonte, 4.359 in Emilia-Romagna, 2.578 in Veneto, 1.636 in Toscana, 1.556 in Liguria, 3.554 nel Lazio, 1.662 nelle Marche, 1.213 in Campania, 1.678 in Puglia, 517 nella Provincia autonoma di Trento, 1.433 in Sicilia, 386 in Friuli Venezia Giulia, 1.046 in Abruzzo, 184 nella Provincia autonoma di Bolzano, 46 in Umbria, 231 in Sardegna, 33 in Valle d’Aosta, 264 in Calabria, 177 in Molise e 36 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.587 casi di positività, 29 in più rispetto a ieri. Sono 2.305 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 294.181. Le nuove guarigioni sono 114 (19.160 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.359 (-98). Si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.068.

Questi i casi di positività sul territorio. 4.464 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.478 a Parma (4 in più), 4.929 a Reggio Emilia (nessun caso in più), 3.897 a Modena (1 in più), 4.564 a Bologna (14 in più); 392 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 986 a Ferrara (1 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.877 (4 in più), di cui 1.020 a Ravenna (nessun caso in più), 942 a Forlì (nessun caso in più), 777 a Cesena (nessun caso in più), 2.138 a Rimini (4 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus