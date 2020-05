Coronavirus, i numeri di oggi: i malati scendono a poco più di 50mila

Coronavirus dati 27 maggio 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che i malati scendono a poco più di 50mila, -1.976 rispetto a ieri. I guariti crescono di 2.443 unità, in totale sono 147.101.Tra gli attualmente positivi, 505 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -188 rispetto a ieri, in totale sono 7.729. Da inizio emergenza sono oltre 33mila i morti per Covid-19 in Italia, +117 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 231.139, con un incremento rispetto a ieri di 584 nuovi casi. Di questi 384 si registrano in Lombardia pari al 65% del totale. Il numero totale di attualmente positivi è di 50.966, con una decrescita di 1.976 assistiti rispetto a ieri.

Coronavirus dati 27 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono così distribuiti. 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto, 1.460 in Toscana, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d’Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.

La situazione in Emilia-Romagna: positivi sotto quota 4mila

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.627 casi di positività, 16 in più rispetto a ieri. Sono 3.714 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 301.568. Le nuove guarigioni sono 157 (19.546 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 3.998 (-148). Si registrano sette nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.083.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.469 a Piacenza (4 in più rispetto a ieri), 3.483 a Parma (+5), 4.934 a Reggio Emilia (+1), 3.900 a Modena (+1), 4.575 a Bologna (+2); 393 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 986 a Ferrara (nessuno in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.887 (+3 in più), di cui 1.023 a Ravenna (nessun caso in più), 942 a Forlì (nessun caso in più), 777 a Cesena (nessun caso in più), 2.145 a Rimini (+3). >> Tutte le notizie sul Coronavirus