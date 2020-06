Coronavirus, i numeri di oggi: 174 nuovi casi, 97 in Lombardia

Coronavirus dati oggi 28 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 174 nuovi casi, 97 dei quali in Lombardia. In totale sono oltre 240.310 da inizio emergenza. I positivi al virus scendono oggi di sole 155 unità, ora i malati in Italia sono 16.681. Tra i malati, 98 sono in terapia intensiva, uno più di ieri. I guariti oggi sono 307 in più, 188.891 in tutto. 22 i morti a causa del virus oggi, in totale sono 34.738 da inizio emergenza in Italia. Zero contagi in otto regioni, mentre in altre otto i nuovi positivi oggi sono meno di dieci. (segue dopo la foto)

In Lombardia oggi 97 nuovi casi e 13 morti

Sono 97 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31’debolmente positivi’). Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano di oggi, domenica 28 giugno 2020. I pazienti guariti/dimessi sono invece 111 per un totale complessivo di 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi).

Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 43, mentre cala il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92). Quanto ai decessi se ne registrano +13 per un totale complessivo di 16.639. I tamponi effettuati sono invece 8.119 per un totale di 1.022.440.

Coronavirus dati oggi 28 giugno 2020: la situazione nelle altre regioni

Sono 841 gli attuali casi positivi al covid19 nel Lazio, 14 in più di ieri. Di cui 641 sono in isolamento domiciliare, 187 sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 837 sono i pazienti deceduti (nessuno oggi) e 6418 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8096 casi. Nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino. Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione.

In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive al coronavirus scendono a 102, quattro in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 12. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

In Toscana sono 10.243 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali). In Puglia secondo giorno consecutivo senza nuovi positivi e senza decessi. Oggi sono stati effettuati 1546 test. Ieri i test erano stati

