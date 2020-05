Coronavirus, i numeri di oggi: restano alti i nuovi contagi in Lombardia

Coronavirus dati 29 maggio 2020 (aggiornato alle 18:16). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. C’era molta attesa per i dati di oggi, in vista della riapertura dei confini regionali su cui il Governo, di concerto con le regioni, sta decidendo in queste ore. La buona notizia di oggi è che ci sono altri 2.540 guariti, il cui totale supera quota 152mila. La cattiva è che in Lombardia i contagi restano alti, sono 354 su 516 nuovi casi di Covid-19 registrati oggi. Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto a ieri. Tra questi, 475 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 7.094 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 285 pazienti rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 33.829 i morti per Covid-19 in Italia, +87 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

In Lombardia restano alti i nuovi contagi: sono 354 i nuovi positivi rilevati dai tamponi, che oggi sono oltre 14mila. Il rapporto tra nuovi casi e test giornalieri risale a 2,5%. Ieri i nuovi contagi erano stati 382. Gli attualmente positivi conteggiati dalla Regione Lombardia scendono a 22.683 (-230), i morti nelle ultime 24 ore sono stati 38, portando il totale sopra i 16mila. Da inizio epidemia, il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia a oggi è 88.537, i guariti sono 546, per un totale di 49.842.

In Piemonte sono 13, tre più di ieri, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.851 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi sono 30.501 (+56 rispetto a ieri, di cui 14 rilevate nelle Rsa) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

Coronavirus dati 29 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono così distribuiti. 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche*, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus