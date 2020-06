Coronavirus, i numeri di oggi: 142 nuovi casi e 23 morti

Coronavirus dati oggi 30 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 142 nuovi casi, 62 dei quali in Lombardia. In tutto i casi di positività al Coronavirus sono oltre 240.578 da inizio emergenza in Italia. Undici regioni non registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva, nessun nuovo positivo in sette. I guariti oggi sono 1.052 in più, 190.248 in tutto. 23 i decessi a causa del virus oggi, in totale sono 34.767 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia 62 nuovi positivi e 4 morti

In Lombardia ci sono 62 nuovi positivi al covid secondo il bollettino della Regione. Sono quattro invece i morti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 16.644. Dei 62 nuovi casi, su 6.117 tamponi, 8 sono a seguito di test sierologici e 13 classificati come debolmente positivi. Rispetto a ieri ci sono 821 persone in più tra quelle dimesse o guarite dal covid19. Lo dice il bollettino della Regione Lombardia, da cui emerge un ulteriore calo dei ricoveri. In terapia intensiva c’è un posto occupato in meno, per un totale di 42 pazienti; i ricoverati meno gravi scendono sotto i trecento, a 297, 24 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus dati oggi 30 giugno 2020: la situazione nelle altre regioni

Sono 836 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 634 in isolamento domiciliare, 189 ricoverati non in terapia intensiva, 13 in terapia intensiva. Sono invece 837 i pazienti deceduti e 6.437 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8.110 casi”. Lo sottolinea il bollettino dell’Unità crisi Covid-19 della Regione Lazio.

In Piemonte sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione, per un totale di 4.090 vittime dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i nuovi contagi, sono 11 nelle ultime 24 ore, di cui 10 asintomatici, per un totale di 31.349 contagiati. I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 267 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1144 I tamponi diagnostici finora processati sono 415.257, di cui 228.071 risultati negativi.