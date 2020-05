Coronavirus dati 30 maggio 2020 (aggiornato alle 18:25). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La buona notizia di oggi è che ad oggi oltre 155mila italiani sono guariti dal virus, 2789 più di ieri. La cattiva è che in Lombardia i contagi destano ancora preoccupazione, sono 221 su 416 nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, oltre il 50% del totale. Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 2.485 assistiti rispetto a ieri. Tra questi, 450 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 25 pazienti rispetto a ieri. 6.680 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 414 pazienti rispetto a ieri. Oggi purtroppo si registra un’impennata di vittime, sono 111 in più: da inizio emergenza sono 33.340 i morti per Covid-19 in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia si registrano 221 nuovi casi di positività a Covid-19 e 67 morti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione, il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza raggiunge i 16.079 e quello dei contagi 88.758. Attualmente risultano positive 21.809 persone, in calo di 874 unità.

Aumentano i guariti che sono 1.028 in più rispetto a ieri per un totale di 50.870. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 172, uno in meno rispetto a ieri.

In Piemonte sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi regionale, di cui uno al momento registrato nella giornata

di oggi. Il totale è ora di 3.858 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, 30.583 (+82 rispetto a ieri, di cui 25rilevate nelle Rsa, 13 conferme di sierologie positive, 29 asintomatiche) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

In Emilia-Romagna altri 300 guariti oggi dal coronavirus. E’ il dato positivo che emerge dall’ultimo bollettino relativo all’andamento dell’emergenza Covid-19 in regione, che oggi registra ‘solo’ altri 20 contagi (in tutto, da inizio epidemia, sono 27.759) di cui 10 asintomatici, rilevati con lo screening sierologico, e 5 nuovi decessi (per un totale di 4.107). Gli attualmente positivi sono 3.279. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.816 (circa l’86% di quelle malate), -243 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 65 (-11).

Coronavirus dati 30 maggio 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle regioni italiane sono così distribuiti. 21.809 in Lombardia, 5.290 in Piemonte, 3.279 in Emilia-Romagna, 1.612 in Veneto, 1.166 in Toscana, 781 in Liguria, 3.055 nel Lazio, 1.347 nelle Marche, 981 in Campania, 1.222 in Puglia, 366 nella Provincia autonoma di Trento, 999 in Sicilia, 305 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo*, 137 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 186 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 151 in Calabria, 156 in Molise e 31 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul coronavirus