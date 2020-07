Coronavirus, i numeri di oggi: 192 nuovi casi e 7 morti

Coronavirus dati 5 luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 192 nuovi casi, 96 dei quali in Lombardia. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 241.411. Gli attualmente positivi sono 14.642, 21 più di ieri; crescono seppur di poco anche i ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. I guariti superano quota 192mila. 7 i decessi a causa del virus oggi, 6 dei quali in Lombardia; in totale sono 34.861 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia 96 nuovi positivi e 6 morti

In Lombardia sono 98 i nuovi positivi al covid19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Sono gli ultimi dati della Regione, dove nelle

ultime 24 ore sono stati processati 8.772 tamponi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati sei, i guariti o i dimessi dagli ospedali 73 in tutto. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva restano 36 persone in tutta la regione. I pazienti meno gravi ricoverati in altri reparti sono 230, uno in meno rispetto a ieri.

Coronavirus dati 5 luglio 2020: la situazione nelle altre regioni

Zero decessi in Piemonte di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e sempre zero al momento registrati nella giornata di oggi. I decessi rimangono, pertanto, 4.102. Il totale dei positivi al Coronavirus ha raggiunto quota 31.423, +18 rispetto a ieri, di cui 14 asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 226 (+1rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 982. I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi.

In Toscana sono 10.285 i casi di positività al coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.841 (l’86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 352.549, 2.804 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 330, +1,9% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. >> Tutte le notizie sul Coronavirus