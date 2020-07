Coronavirus, i numeri di oggi: 201 nuovi casi, di cui 98 in Lombardia

Coronavirus dati oggi, 2 luglio 2020. Come di consuetudine, tramite il Ministero della Salute, che ha sostituito la Protezione Civile, è avvenuto l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 201 nuovi casi rispetto a ieri, ma anche 366 guariti. Sono stati constatati, inoltre, 30 morti. Al momento, quindi, i casi accertati di Coronavirus sono 240.961, di cui 191.083 guariti e 34.818 deceduti. I casi attivi sono 15.060: di questi, 195 in meno rispetto alle ultime 24 ore, 14.015 si trovano in isolamento domiciliare poiché asintomatici o con sintomi lievi, 963 invece sono ricoverati. A oggi, i pazienti costretti in terapia intensiva sono 82.

Coronavirus, la Lombardia è ancora la regione più colpita

Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 5.498.719 tamponi, di cui 53.243 nelle ultime ventiquattro ore. La regione più colpita è ancora la Lombardia. Rispetto a ieri, solamente lì sono stati riscontrati 98 nuovi casi di positività al Coronavirus, di cui 30 a seguito dei test sierologici, e 36 debolmente positivi. Si sono verificati, inoltre, anche 21 decessi, per un totale di 16.671 registrati nel territorio dall’inizio dell’emergenza. I tamponi effettuati in giornata sono 9.440, per un totale di 1.054.415. I guariti e i dimessi ora sono 67.610, 188 in più rispetto a ieri. Ci sono, tuttavia, ancora 41 persone ricoverate in terapia intensiva. Calano invece i ricoverati non in terapia intensiva (-36).

Nel dettaglio, ecco la divisione di casi positivi per provincia: 28 a Milano (17 a Milano città), 23 a Bergamo, 9 a Brescia, 4 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 3 a Lodi, 5 a Mantova, 2 a Monza e Brianza, 3 a Pavia, 2 a Sondrio e 5 a Varese. Tutti i dati sono consultabili sul sito del Ministero della Salute.



I dati sull’Emilia Romagna

Rispetto a un giorno fa, i casi in Emilia Romagna sono aumentati di 27 unità, di cui 16 sono persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale e 11 sono invece sintomatiche. In totale, dall’inizio dell’epidemia, sono stati registrati 28.535 positivi. Nella città di Bologna, sono stati riscontrati 13 nuovi casi, quasi tutti riconducibili a focolai già noti e sotto controllo, nello specifico quelli nella sede di Bartolini e nel centro migranti di Via Mattei. Ci sono state inoltre 25 nuovi guarigioni, che insieme a quelle dei giorni scorsi portano a un totale di 23.267, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. A oggi, il numeri di casi attivi, ovvero dei malati effettivi, è pari a 1.003, uno in più di ieri. >>Tutte le notizie sul Coronavirus