Coronavirus, il bollettino di oggi: 481 nuovi casi, +230 attuali positivi

Coronavirus bollettino 12 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 481 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di nuovo in crescita rispetto a ieri quando erano stati rilevati 412 nuovi casi di infezione da Coronavirus in Italia. Solo tre le regioni a zero contagi oggi, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Dall’inizio dell’emergenza sono 251.713 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.225. (segue dopo la foto)

Continua a salire il numero delle persone attualmente positive al coronavirus in Italia: oggi sono 13.791, 230 in più rispetto a ieri. 202.697 le persone guarite dal coronavirus da inizio emergenza, 236 in più nelle ultime 24 ore. Sono 52.658 i tamponi fatti in Italia da ieri, per un totale di 7.369.576 da inizio pandemia.

In Lombardia 102 nuovi contagi e nessun decesso

Sono 102 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in Lombardia (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico). E’ quanto emerge dall’aggiornamento giornaliero diffuso dalla Regione. Nessun decesso si registra oggi, “per il quarto giorno” consecutivo, mentre il totale delle persone morte dall’inizio dell’emergenza è di 16.833.

Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 95 per un totale complessivo di 74.700, di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti. Stabile la terapia intensiva, con 10 pazienti ricoverati. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 165 (+5). Quanto al numero di tamponi effettuati, sono 7.960 per un totale di 1.387.206.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 29 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Milano, di cui 13 a Milano città. A Bergamo si registrano 6 casi, a Brescia 11, a Como 8, a Cremona 2, a Lecco 5, a Lodi 5, a Mantova 19, a Monza e Brianza 4, a Pavia 2, a Sondrio 1, a Varese 6.

Coronavirus bollettino 12 agosto 2020: in Toscana 33 nuovi casi, 22 di rientro dall’estero

In Toscana sono 10.707 i casi di positività al Coronavirus, 33 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 28 da attività di screening). Lo comunica la Regione con una nota. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.007 (84,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 457.566, 3.173 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 563, +5,2% rispetto a ieri. Oggi non si registrano

nuovi decessi.

L’età media dei 33 casi odierni è di 34 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 52% è risultato asintomatico, il 36% pauci-sintomatico e il 12% con sintomatologia lieve. Delle 33 positività odierne 22 sono relative a casi di rientro dall’estero, 12 di questi per motivi di vacanza (più un contatto). >> Tutte le notizie sul Coronavirus