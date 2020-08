Coronavirus, il bollettino di oggi: 320 nuovi contagi e 182 guariti

in

Coronavirus bollettino di oggi 17 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 320 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a ieri. Il Lazio è la prima regione per nuovi casi oggi, sono 51. Dall’inizio dell’emergenza sono 254.235 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.400. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi in Italia ad oggi sono 14.867, con un incremento di 134 malati nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 182, in totale salgono a 203.968. Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 43 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 6 ‘debolmente positivi’ e uno a seguito di test sierologico. Nessuna vittima: i decessi complessivi restano stabili a 16.840.

Nel Lazio 51 nuovi casi, la metà d’importazione

“Oggi registriamo 51 casi e zero decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1)”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“I casi di importazione – continua – o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: dieci da Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Dopo l’aeroporto di Fiumicino sono partiti anche a Ciampino i test rapidi, i viaggiatori ringraziano i nostri operatori sanitari per la professionalità che stanno dimostrando”.

Coronavirus bollettino di oggi: 41 nuovi casi in Emilia-Romagna, 12 collegati a rientri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.477 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 18 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 41 nuovi casi, 22 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 8 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 12 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia con 13 nuovi casi, di cui 5 asintomatici. In particolare sono 11 i casi già in isolamento domiciliare al momento della diagnosi, individuati con attività di contact tracing e 8 quelli riconducibili direttamente o indirettamente (contatti di caso) a rientri dall'estero (Corfù e India).