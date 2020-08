Coronavirus, il bollettino di oggi: 190 nuovi casi e 5 morti

Coronavirus bollettino di oggi 4 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 190 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri quando erano stati 159. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.419. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.171. (segue dopo la foto)

Coronavirus bollettino di oggi: attualmente positivi in crescita

Sono 12.482 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia, più 8 rispetto a ieri. 177 invece i guariti nelle ultime 24 ore, il totale sale così a 200.766. Oggi sono tre le regioni d’Italia in cui non si registrano casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Dieci nuovi casi di coronavirus in Sicilia, tra cui due migranti. Cinque sono risultati positivi a Catania, quattro a Ragusa e uno a Messina. E c’è un decesso. Quattro sono guariti.

Nel Lazio attualmente sono 987 i positivi a Covid-19, di cui 179 ricoverati e 8 in terapia intensiva, mentre 800 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 864, i guariti salgono a 6.863 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.714.

In Lombardia 44 nuovi casi e un morto

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 nuovi casi di persone positive al coronavirus, di cui 14 ‘debolmente positivi’ e 4 emersi a seguito di test sierologici, e un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in Lombardia a 16.819. È quanto riportano i dati ufficiali diffusi oggi dalla Regione.

Diminuiscono le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia: a oggi, secondo i dati ufficiali della Regione, sono 160, 2 in meno rispetto a ieri. Restano stabili invece i letti occupati nelle terapie intensive, 9 in tutta la Regione. Continuano ad aumentare inoltre i guariti e dimessi (+86), che salgono complessivamente a 73.810, di cui nello specifico 72.348 guariti e 1.462 dimessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 5.696, 1.326.123 in totale dall’inizio dell’emergenza.

Nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nelle province di Lecco e Pavia. È invece Milano la provincia con il numero più alto di nuovi contagi: sono 19 da ieri, 3 agosto, di cui 16 a Milano città. Seguono Mantova, con 7 nuovi casi, e Bergamo, con 5. A Brescia registrati 2 nuovi contagiati, a Como 3, a Cremona uno, a Lodi 2, nella provincia di Monza e Brianza uno, a Sondrio uno e a Varese uno. >> Tutte le notizie sul Coronavirus