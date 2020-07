Coronavirus, il bollettino di oggi: 252 nuovi casi e solo due regioni senza nuovi contagi

Coronavirus bollettino 24 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 252 i nuovi casi di coronavirus e 5 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato, quello dei decessi, mai così basso da febbraio. Sono i dati aggiornati dal ministero della Salute, che portano a 35.097 il totale dei morti per Covid-19 e a 245.590 il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia. In tutto sono 12.301 gli attualmente positivi: 713 sono ricoverati con sintomi, 46 in terapia intensiva (ieri erano 49) e 11.542 in

isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre altri 350 guariti, per un totale di 198.192. (segue dopo la foto)

Coronavirus bollettino 24 luglio 2020: nuovi casi, l’incremento più alto in Emilia-Romagna

Soltanto due regioni, Valle d’Aosta e Basilicata, non hanno registrato nuovi casi da ieri. L’incremento più alto è in Emilia Romagna con 63 nuovi positivi, seguita dalla Lombardia con 53 e dal Veneto con 30. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.413 casi di positività. Sono dunque 63 in più rispetto a ieri, di cui 45 persone asintomatiche. Purtroppo in regione si registrano due decessi: si tratta di due

uomini, uno della provincia di Bologna e uno di quella di Rimini.

Per quanto riguarda i nuovi contagi in Emilia-Romagna, quasi il 75% dei casi (47 su 63) si concentra oggi nelle province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e Rimini (9), e si tratta per la maggior parte di contagi riconducibili a focolai già noti.

In Lombardia 53 nuovi casi e nessuna vittima nelle ultime 24 ore

A fronte di 9.860 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 53, di cui 19 “debolmente positivi” e 12 a seguito di test sierologici. E’ quanto riporta il bollettino della Regione. In Lombardia non si sono registrati morti per coronavirus nelle ultime 24 ore.

I posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, mentre crescono i ricoverati meno gravi: sono 5 in più rispetto a ieri e portano il totale a 144. In un giorno sono invece 235 i guariti dal virus e i dimessi dagli ospedali. Nel milanese sono 22 i nuovi casi di Covid19 e undici di questi sono in città. A Bergamo sono otto i positivi al

virus, a Brescia sette. A Sondrio zero. Tre i nuovi casi a Lodi e Mantova, uno a Como, Cremona, Lecco e Varese. Due a Monza e Pavia. >> Tutte le notizie sul Coronavirus