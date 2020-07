Coronavirus, il bollettino di oggi: 386 nuovi contagi, 112 nel solo Veneto

Coronavirus bollettino oggi 30 luglio 2020. I contagi sono tornati a salire, e negli ultimi giorni in modo significativo. Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero pubblicato dal ministero della Salute, oggi sono stati registrati 386 nuovi positivi, quasi un centinaio in più rispetto a ieri. Nonostante questo, però, una notizia positiva c’è: oggi le vittime sono state tre, la metà di ieri e il numero più basso dall’inizio dell’emergenza causata dal coronavirus. Il dato sulle persone guarite, invece, oggi si alza di 765 unità, portandolo a 199.796. (segue dopo la foto)

Coronavirus bollettino oggi. Il numero totale dei contagiati da quando è scoppiata la pandemia in Italia è 247.158, mentre quello dei decessi è arrivato a 35.132. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila in più del giorno precedente. Si registrano nuovi casi, in particolare, in Veneto (112), in Lombardia (88), in Sicilia (39) e in Emilia Romagna (35). Cinque regioni, invece, hanno chiuso la giornata senza nuovi contagiati e sono l’Umbria, la Sardegna, il Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata.

Aumenta il numero delle persone terapia intensiva, con 9 pazienti in più nelle ultime 24 ore. Un dato che porta il totale dei ricoverati in rianimazione a 47. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che passano dai 731 di ieri ai 748 di oggi (17).

Coronavirus bollettino oggi: in Lombardia 88 nuovi casi e nessun decesso

A fronte di 11.207 tamponi processati, i nuovi casi di Covid19 in Lombardia sono 88, di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 rilevati dopo test sierologici. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino della Regione. I guariti o i dimessi salgono a 73.305 (+616), non c’è nessun morto nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive sono stabili con 13 ricoverati. Negli altri

reparti c’è un calo di tre persone, per un totale di 151 posti letto occupati.

I nuovi casi di Covid19 per provincia vedono ancora il primato di Bergamo e Brescia con 17 nuovi casi per ciascuna. Poi c’è Milano, con 15 positivi di cui sei a Milano città.

Spicca Varese, con 11 nuovi casi. Tra le altre città della Lombardia: Como (4), Cremona (2), Lecco (1), Lodi (0), Mantova (4), Monza e Brianza (5), Pavia (3), Sondrio (1). >> Tutte le notizie sul Coronavirus