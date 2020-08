Coronavirus, il bollettino di oggi: crescono ancora i nuovi contagi, +402 casi

Coronavirus bollettino di oggi 6 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 402 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore: ancora in crescita, dunque ieri ne erano stati registrati 384. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 249.204. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, di cui 5 nella sola Lombardia. il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.187. (segue dopo la foto)

Gli attualmente positivi ad oggi sono 12.694, 48 più di ieri. I guariti sono 347 più nelle ultime 24 ore, in totale sono 201.323. Basilicata e Molise sono le uniche due regioni a zero contagi da ieri.

In Lombardia 118 nuovi casi e 5 morti

Sono 118 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologici). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+208), per un totale complessivo di 74.080 di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi.

Resta stabile la terapia intensiva, con 11 pazienti ricoverati, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 168 (+4). Quanto ai decessi, se ne registrano +5 per un totale di 16.829 dall’inizio dell’emergenza. Sono invece 8.979 i tamponi effettuati per un totale complessivo di 1.344.362.

Sono 16 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 7 a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Nessun nuovo contagio si

registra invece a Sondrio e Lodi. Quanto alle altre province, i nuovi positivi a Bergamo sono 22, a Brescia 12, a Como: 5, a Cremona 6, a Lecco 7, a Mantova 22, a Monza 1, a Pavia 5 e a Varese 4.

Relativamente al numero dei nuovi ‘positivi’ di oggi, tra i 22 rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto.

Coronavirus bollettino di oggi: in Toscana 17 positivi in più e nessun decesso

In Toscana sono 10.547 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.985 (85,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 441.676, 3.042 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 425, +2,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Sono 3.304 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più rispetto a ieri), 565 a Prato (2 in più), 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.402 a Lucca (4 in più), 959 a Pisa, 488 a Livorno (1 in più),695 ad Arezzo, 435 a Siena (4 in più), 415 a Grosseto (3 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. >> Tutte le notizie sul Coronavirus