Coronavirus, il bollettino oggi: 479 nuovi casi e 4 morti

Coronavirus bollettino di oggi 16 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 479 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 253.915 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.396. (segue dopo la foto)

Sono 327 in più di ieri i positivi al coronavirus. In totale i malati sono 14.733. Di questi 56 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 787 sono ricoverati con sintomi (23 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 36.807 tamponi, in calo rispetto ai 53.123 di ieri. I guariti oggi sono 146, il totale delle persone che hanno superato il virus è di 203.786.

In Emilia-Romagna 51 nuovi casi e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.436 casi di positività, 51 in più rispetto a ieri, di cui 31 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali’. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero.

Dei 51 nuovi casi, 32 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 16 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 19 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero. Per questi cittadini la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen.

I tamponi effettuati ieri sono 3.817, per un totale di 768.939. A questi si aggiungono anche 1030 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.805 (51 in più di quelli registrati ieri). Invariato fortunatamente il numero di decessi, che resta 4.453.

Coronavirus bollettino di oggi: in Lombardia 61 nuovi casi e 3 morti

Sono 61 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, 5 dei quali classificati come ‘debolmente positivi’. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. I decessi da ieri sono stati 3, i quali portano il totale complessivo delle vittime in Lombardia a 16.840.

Sono 38 in più rispetto a ieri i pazienti Covid guariti o dimessi in Lombardia, 75.163 in totale dall'inizio dell'emergenza, di cui nello specifico 1.329 dimessi e 73.834 guariti. Rimangono invece sostanzialmente stabili i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 13, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre quelli non in terapia intensiva sono 147, 2 in meno rispetto a ieri. I nuovi tamponi eseguiti sono 4.882, 1.413.754 in totale dall'inizio della pandemia.