Coronavirus, i numeri di oggi: meno di 37mila i positivi, zero contagi in 5 regioni

Coronavirus dati 5 giugno 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La buona notizia di oggi è che si registrano zero contagi in 5 regioni e nella provincia autonoma di Trento. Quanto ai positivi, sono in calo di 1.453 unità e scendono poco sotto quota 37mila in totale. Ancora buone notizie sul fronte dei guariti, 1886 in più, 163.781 in tutto. Tra i malati, 316 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 5.301 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 202 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 85 vittime, sono quasi 34mila da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Sono 21 i decessi di persone positive al coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Lombardia. Dall’inizio della pandemia, secondo i dati di Regione Lombardia, i morti nella regione sono stati 16.222. Le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali lombardi sono 2.960, 6 in più rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i ricoverati in terapia intensiva sono 120, cinque in meno da ieri. Complessivamente i guariti e i dimessi sono 53.853, in aumento di 752 da ieri.

Sono 17 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3.910 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.807 (+49 rispetto a ieri di cui 22 asintomatici, 11 in Rsa e 7 a seguito di test sierologici) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

Nessun nuovo caso di Covid-19 sintomatico in Emilia-Romagna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 27.877 casi di positività: 17 in più rispetto a ieri, quindi, ma si tratta di persone asintomatiche, individuate attraverso l’attività di screening regionale. Purtroppo oggi si registrano altri 13 decessi. Alcuni sono relativi ai giorni scorsi, per i quali si attendeva l’esito rispetto alla causa di morte da Covid-19. Si tratta di due uomini e undici donne; in totale i decessi in regione da inizio emergenza sono 4.167.

Coronavirus dati 5 giugno 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono i seguenti. 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.229 in Veneto, 857 in Toscana, 244 in Liguria, 2.710 nel Lazio, 1.293 nelle Marche, 774 in Campania, 846 in Puglia, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 872 in Sicilia, 180 in Friuli Venezia Giulia, 670 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 67 in Sardegna, 10 in Valle d'Aosta, 97 in Calabria, 122 in Molise e 18 in Basilicata.