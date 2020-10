Coronavirus, oggi 2.578 nuovi casi: record in Campania, 412 in un giorno

Covid oggi, diffusi poco fa i dati ufficiali di domenica 4 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.578, in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.844. Nuovo record di casi in Campania nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 412. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia sale a 325.329. Le vittime oggi sono 18; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.986 persone a causa del Covid-19. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi oggi sono 57.429, con un incremento di 1.863 persone malate in 24 ore. I dimessi guariti salgono solo di 697 unità, in tutto sono 231.914. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 303 (+6 nelle ultime 24 ore). E’ ancora record di positivi in Campania per il quarto giorno consecutivo: oggi sono 412 i nuovi casi su 7.250 tamponi effettuati. Il totale dei positivi, secondo il bollettino, è di 14.337 con un totale di tamponi di 627.523. Non si registrano nuovi decessi. I guariti del giorno sono 54 e portano il totale a 6472.

Covid oggi in Lombardia 314 nuovi positivi, il 2,1% dei tamponi

Due morti e 314 nuovi positivi in Lombardia da ieri. Sono gli ultimi dati della Regione. In rapporto ai tamponi (14.795) i nuovi contagi salgono leggermente e si attestano a una percentuale pari all’2,1%. Rispetto ai ieri in Lombardia c’è un lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, che passano da 42 a 39 (-3), mentre i ricoveri di pazienti Covid19 meno gravi salgono di tre unità, con 296 posti occupati in ospedale. I guariti e i dimessi sono 113 nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi positivi (314), 48 sono debolmente positivi, fa sapere la Regione.

I nuovi casi per provincia in Lombardia sono per lo più nel milanese, dove si contano 160 contagi, di cui 86 a Milano città. La provincia di Monza e Brianza ne rileva 50; a Bergamo ci sono 9 casi, a Brescia 28. Numeri alti anche a Pavia (22) e a Varese (16). Sono 3 i positivi a Como, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 2 a Lodi e 2 a Mantova. Sondrio conta due nuovi contagi. (segue dopo la foto)

In Puglia casi in deciso aumento, +151 in 24 ore

Balzo in avanti notevole di casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia. Si passa dai 111 di ieri ai 151 di oggi su un numero di test minore e cioè 3486 rispetto ai 3918 della giornata trascorsa. Per fortuna non si registrano decessi. Il numero complessivo di morti rimane fermo a 598. E’ quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dei 151 casi positivi, 97 sono in provincia di Bari, 21 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 424.869 test. Sono 4.739 i pazienti guariti (+ 15 rispetto a ieri) e 2.897 i casi attualmente positivi (+136), dei quali 244 ricoverati in ospedale (+6) e 2653 a domicilio (+130). Degli attuali positivi, lo 0,4% si trova in rianimazione e l’8,0% negli altri reparti ospedalieri. >> Tutte le notizie sul Coronavirus