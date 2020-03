Lunedì 2 marzo 2002. Coronavirus Italia. – In queste ultime ore si sono registrati due casi di contagio a Roma. Positivo è risultato un giovane allievo vigilie del fuoco dell’87°corso proveniente da Piacenza, ora sotto sorveglianza sanitaria alla caserma dei vigili del fuoco di Capannelle, dove il ragazzo alloggia. Confermata poi la notizia della tarda serata di ieri, domenica 1 marzo, che riferiva di un agente della Questura della capitale infettato dal Covid 19. L’uomo, originario di Pomezia, dove vive con la sua famiglia, era assente dal lavoro dal 25 febbraio scorso proprio per sintomi influenzali. Nei giorni precedenti l’uomo aveva aveva ospitato un amico lombardo: un’informazione preziosa quest’ultima che confermerebbe il collegamento epidemiologico con i casi di contagio del Nord Italia (focolaio dell’epidemia Codogno).

Coronavirus due casi a Roma, chiuso un liceo di Pomezia: positivo un assessore lombardo

Sempre questa mattina, sono state prese delle misure di sicurezza in via precauzionale: si è deciso di evacuare la scuola di Pomezia, dove ogni giorno si reca per studi il figlio più piccolo dell’agente, e sono state sospese pure le lezioni del corso di Laurea in informatica della università La Sapienza di Roma, frequentate dall’altro figlio. Ulteriori test hanno confermato il contagio dell’intero nucleo familiare del poliziotto: la moglie, due figli e la cognata. L’uomo ora è ricoverato allo Spallanzani, per i suoi invece è stata sottoposta la sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl 6 di Pomezia. “L’agente non è grave, è in reparto ed è sottoposto a terapia antivirale”, ha fatto sapere lo staff sanitario. Come spiega Repubblica: “Il poliziotto lavora al commissariato Spinaceto e svolge servizio in un ufficio che si occupa di pratiche di polizia giudiziaria, dunque non ha normalmente contatti con il pubblico”. I colleghi con cui ha avuto contatti più stretti sono stati messi in isolamento fiduciario domiciliare: parallelamente è stata disposta la sanificazione dei luoghi al commissariato dove l’agente lavora nella zona a sud della capitale.

Alessandro Mattinzoli positivo al Covid-19: test tampone per tutta la giunta

Di queste ore è poi la nuova della positività al coronavirus di un politico lombardo. Si tratta dell’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile, Alessandro Mattinzoli. Una notizia che ha fatto scattare immediatamente il test tampone per tutta la giunta. Da Milano però arriva anche un’altra notizia positiva: ha riaperto il Duomo, simbolo della città. Un modo per tornare progressivamente alla normalità, con tutte le dovute cautele ovviamente.