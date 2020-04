Coronavirus, tutti i numeri di oggi: record di guariti, 4.693 in un giorno

Coronavirus dati oggi 30 aprile 2020 (aggiornato alle 18:30). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Rilevante calo del numero dei malati oggi, -3.106. Il totale in Italia scende a 101.151.. Le vittime oggi sono 285, in ulteriore calo rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 27.967 i morti per coronavirus in Italia. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono l’80%. Cala di 101 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. In netto calo anche i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, – 1.061. Record di guariti oggi, sono 4.693 in un giorno, in totale sono 71.252. (segue dopo la foto)

A oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.694 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 101 pazienti rispetto a ieri. 18.149 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 1.061 pazienti rispetto a ieri.81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Record di guarigioni oggi in Emilia-Romagna, sono 2.519, in totale sono 12.322. In Lombardia, invece, sale ancora nettamente il numero dei contagiati, +594 in sole 24 ore facendo salire il totale dei malati in regione a 75.732. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati oggi 30 aprile 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono i seguenti: 36.211 in Lombardia, 15.493 in Piemonte, 9.563 in Emilia-Romagna, 8.147 in Veneto, 5.584 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.468 nel Lazio, 3.210 nelle Marche, 2.773 in Campania, 1.370 nella Provincia autonoma di Trento, 2.949 in Puglia, 2.157 in Sicilia, 1.170 in Friuli Venezia Giulia, 1.915 in Abruzzo, 802 nella Provincia autonoma di Bolzano, 233 in Umbria, 744 in Sardegna, 89 in Valle d’Aosta, 740 in Calabria, 192 in Basilicata e 190 in Molise.

Coronavirus, i dati di oggi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.436 casi di positività, 259 in più rispetto a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 182.857 (+5.992). Importante il dato sulle nuove guarigioni, che sono 2.519 (12.322 in totale) e quello sul forte calo dei casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -2.299, passando dagli 11.862 registrati ieri ai 9.563 odierni. Si registrano 39 nuovi decessi: 21 uomini e 18 donne. Complessivamente, sono arrivati a 3.551. Sono i dati forniti dal Commissario straordinario per il Coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante la quotidiana diretta facebook, appuntamento che dura ormai da 2 mesi.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, arrivano complessivamente a 6.402, -1.886 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 206 (-20). Diminuiscono anche quelli

ricoverati negli altri reparti Covid (-381). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 12.322 (+2.515): 3.453 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 8.869 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.062 a Piacenza (69 in più rispetto a ieri), 3.157 a Parma (13 in più), 4.660 a Reggio Emilia (47 in più), 3.657 a

Modena (27 in più), 4.040 a Bologna (63 in più), 376 le positività registrate a Imola (1 in più), 921 a Ferrara (3 in più). In Romagna sono complessivamente 4.563 (36 in più), di cui 982 a Ravenna (1 in più), 891 a Forlì (11 in più), 685 a Cesena (9 in più), 2.005 a Rimini (15 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus