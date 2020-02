Mentre i casi di contagio in Italia aumentano, cresce anche il numero dei guariti. Al momento, secondo le ultime news, i positivi al test per il coronavirus sono 650. Oggi sono stati segnalati altri tre decessi, sempre in Lombardia, per un totale quindi di 17. Allo stesso tempo, però, altre tre persone sono state curate: a questo punto sono quindi 45 complessivamente i pazienti che ora risultano negativi tra Lombardia, Lazio e Sicilia. Un’altra buona notizia arriva direttamente da Milano: i ricercatori del Sacco hanno isolato il ceppo italiano del virus.

Coronavirus ultime news, la situazione in Italia

A confermare le notizie è stato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che durante la conferenza giornaliera sull’emergenza coronavirus in Italia, ha detto: “Ci giunge una notizia positiva dalla Lombardia. Altre 3 persone sono guarite. Il dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando oltre 35mila mascherine in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto”. Borrelli quindi è fiducioso: “Stiamo procedendo con acquisti importanti, stiamo gestendo l’operazione dal punto di vista amministrativo. Ringrazio le aziende che in queste ore stanno donando grosse partite di mascherine”, ha concluso.

A oggi i ricoverati con sintomi sono 248, e di questi 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 in isolamento domiciliare. I tamponi somministrati sono stati 12.014, di cui la metà in Veneto. Analizzando i territori, il quadro fotografato è il seguente: in Lombardia sono stati registrati 430 casi di coronavirus, di cui 40 sono stati dimessi perché guariti e 14 sono morti. In Veneto il numero di pazienti è di 111, di cui due decessi. In Emilia Romagna, il nuovo virus ha contagiato 97 persone, ed è stato segnalato 1 morto; in Liguria, la quarta regione con più casi di coronavirus, i riconosciuti sono stati 19. I numeri si abbassano nelle altre regioni: in Sicilia sono stati riscontrati 4 casi e di questi due sono guariti; nel Lazio invece tutti e 3 i pazienti registrati sono guariti.

Infine, le altre zone in cui il coronavirus è arrivato sono la Campania (3), le Marche (3), la Toscana (2), il Piemonte (2), l’Alto Adige (1), l’Abruzzo (1), e la Puglia (1).