E’ salito a dodici il numero delle vittime del Covid-19 in Italia. L’ultima, un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse è morto in Emilia Romagna. La notizia è stata resa nota dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa quotidiana sull’emergenza sanitaria che sta letteralmente bloccando il Paese. Tra le ultime news da riportare riguardo al Coronavirus, però, c’è una buona notizia: la turista cinese ricoverata allo Spallanzani è finalmente guarita.

Coronavirus ultime news, la situazione in Italia oggi

Il coronavirus si sta espandendo velocemente lungo la Penisola. Rispetto a ieri, le persone contagiate sono 52 in più, per un totale di 347. “La Lombardia registra 261 casi, il Veneto 71, l’Emilia Romagna 30. Altri pazienti sono presenti in Piemonte (3), nel Lazio (3), in Liguria (6). Poi ancora sono stati segnalati 2 casi in Toscana, 3 in Sicilia, 1 nelle Marche (dove è attesa oggi la conferma di una positività) e 1 in Alto Adige. Per ora i focolai rimangono la Lombardia e il Veneto, le due regioni in cui il coronavirus si è manifestato inizialmente. I due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani, invece, e il ricercatore rientrato da Wuhan risultano finalmente guariti.

Purtroppo iniziano a essere contagiati anche i bambini: in Lombardia, in uno dei comuni della zona rossa, Castiglione d’Adda, è risultata positiva al test una bambina di quattro anni. In tutto per sono “quattro i bambini contagiati in Lombardia: due di 10 anni, uno di 15 e una di 4 anni- ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera– . Due sono stati dimessi e due sono ricoverati in ospedale (al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo), ma stanno bene. Tutti provengono dalla zona di Codogno”. Secondo i virologi, però, i bambini non sono particolarmente in pericolo grazie al loro sistema immunitario più reattivo. Il focolaio lombardo è finito nel mirino della Procura di Lodi, che ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulle dinamiche di diffusione del coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi.

Coronavirus ultime news, per ora i focolai rimangono circoscritti

Come ha dichiarato il virologo Roberto Burioni, è un bene che per ora i focolai stiano rimanendo circoscritti. Nonostante questo, visto anche l’aumento dei test, alcuni casi si stanno riscontrando in tutta Italia. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato che sono stati registrati altri quattro casi di positività al coronavirus nei due alberghi di Alassio da cui ieri è arrivato il primo caso sul territorio regionale. I casi positivi in Liguria salgono, dunque, a quota sei.

Le vittime per ora sono tutte persone che hanno contratto il nuovo virus anche a causa di una immuno depressione dovuta ad altre patologie. Per questo Walter Ricciardi, il nuovo consulente del ministro della Salute, invita a “ridimensionare questo grande allarme” ribadendo che “il 95% dei malati guarisce, tutti i morti avevano già condizioni gravi di salute”.

Nel mondo 80.980 casi di Covid-19

Nel mondo, a oggi, sono 80.980 i casi registrati di coronavirus. Di questi, la maggior parte è stata riscontrata in Cina, il centro dell’epidemia. A fotografare il quadro della situazione oggi è il direttore Europa dell’Oms, Hans Kluge: “Ci sono 80.980 casi di Covid-19 in 33 Paesi, 13 dei quali nella Regione europea. Oltre il 95% dei casi è in Cina, solo il 3% al di fuori”. E poi ha aggiunto: “Non bisogna cedere al panico, bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia, in collaborazione con la Protezione Civile”.

Intanto la Commissione europea si complimenta peri il lavoro che si sta svolgendo in Italia: “Vorrei dire che fin da subito la Commissione Ue ha sentito l’esigenza di esprimere assoluta solidarietà all’Italia e al personale sul campo, che hanno messo subito in atto misure risolute e veloci per ridurre la minaccia di questo virus”, ha detto Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, durante la conferenza stampa dopo l’incontro con il ministro della Salute Speranza.

Coronavirus ultime news, gli studenti non rischiano l’anno

“Posso rassicurare che non c’è nessun rischio che i nostri studenti perdano l’anno“. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha rassicurato ancora una volta sulla normalità dell’anno scolastico: “Le scuole nella loro autonomia scolastica potrebbero anche prevedere di allungare l’anno. Non sarà necessario però, perché abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza”, ha aggiunto. Azzolina ha anche ribadito che “gli insegnanti non sono a casa per malattia, ma per causa di forza maggiore, non avranno una trattenuta” dallo stipendio e che famiglie e agenzie verranno rimborsati delle spese per i viaggi d’istruzione annullati.