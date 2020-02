Coronavirus ultime notizie, 7 morti e 231 contagi: positiva turista a Palermo, primo caso al Sud

Le notizie sulla situazione coronavirus in Italia si susseguono veloci e talvolta imprecise: dopo la giornata di angoscia per i morti di ieri, ben 7 vittime, il bilancio è di 231 contagi. Resta la Lombardia la regione con il focolaio maggiore: qui si registrano 173 casi e sei decessi, segue il Veneto con 33 casi e un morto. Diciotto i casi dagli esiti positivi in Emilia Romagna, tre in Piemonte e nel Lazio ed uno in Trentino Alto Adige.

Coronavirus ultime notizie, primo caso al Sud

La paura per il contagio da coronavirus corre ora concretamente anche al Sud. Ai casi accertati nel Nord Italia si aggiunge oggi una turista di Bergamo in vacanza a Palermo. Ricoverata all’ospedale Cervello per controlli nella serata di ieri, lunedì 24 febbraio, la donna è risultata positiva al test per coronavirus. “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”, ha confermato la Regione Sicilia. Disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per tutte le persone che sono state a stretto contatto coi turisti.

Negativi ai test i sospetti di Valle d’Aosta e Abruzzo

Smentita invece la possibilità di contagio per sei casi sospetti in Valle d’Aosta. “Al momento non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d’Aosta”, ha comunicato il Governo della Regione autonoma dopo i risultati, giunti stanotte, degli esami sui tamponi eseguiti in laboratori di Milano e Torino. “Tutti i test hanno dato esito negativo”, si legge in una nota. Negative al COVID-19 anche sei persone sottoposte a tampone nelle ultime ore in Abruzzo. Tra essi anche un minorenne. Si trattava, in alcuni casi, di persone che erano rientrate dalle zone del Nord Italia considerate a rischio e che presentavano sintomi compatibili con quelli del coronavirus.

