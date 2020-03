Coronavirus ultime notizie: la diretta dall’Italia “chiusa” fino al 25 marzo – LIVE BLOG

Coronavirus ultime notizie. Da oggi su UrbanPost la diretta dell’Italia “chiusa” per l’emergenza Coronavirus, dopo il “lock down” su tutto il territorio nazionale deciso dal governo e comunicato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Aggiornamenti in tempo reale con la cronaca dai territori più in difficoltà per l’emergenza sanitaria, notizie utili e di servizio per tutti quelli che sono a casa, news politiche e dall’estero sulla pandemia da Covid-19. (in costante aggiornamento)

Coronavirus ultime notizie: il live blog

13:14 – Zaia: «In Veneto piano Marshall per la sanità»

“Sul fronte sanitario da un lato stiamo preparando un ‘piano Marshall’ contro il coronavirus. Dall’altro abbiamo la necessità di contingentare gli afflussi agli ospedali

relativi alle attività che si possono procrastinare”. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera.

13:09 – Bonetti (ministro Famiglia): «Economia deve girare o è default»

“Il Paese non può chiudere davvero, c’è bisogno che l’economia continui a marciare altrimenti c’è il default e non abbiamo risorse per le spese sanitarie e anche per il sostegno alle situazioni di fragilità”. Lo ha detto la ministra della Famiglia Elena Bonetti a ‘L’aria che tira’ su La7.

12:45 – Faraone (IV): «Lo Stato dia mascherine e guanti a chi lavora»

”Visto che non c’è totale un totale lockdown dell’Italia dobbiamo fare uno sforzo in più per garantire la sicurezza sanitaria di tutti: lo Stato fornisca subito un kit mascherine e guanti a norma per chi lavora!”. Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

12:43 – Coldiretti, a rischio 44 miliardi di export

“Con l’Italia isolata a rischio 44,6 miliardi di esportazioni agroalimentari a causa dei vincoli alle frontiere, delle difficoltà logistiche e al calo della domanda estera spesso favorita da strumentalizzazioni e concorrenza sleale”. Lo spiega un’analisi della Coldiretti diffusa questa mattina alla stampa.

12.24 – Spallanzani: 300 pazienti dimessi

Sono 300 i pazienti dimessi dallo Spallanzani che “hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus”. Lo sottolinea il bollettino odierno dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.