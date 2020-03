“Nel giorno in cui avremo iniziato seriamente a vedere il calo dei contagi dovremo essere pronti. Lo stanziamento di 7,5 miliardi è il primo passo, ma poi dobbiamo mettere lo Stato in grado di reggere alla grande sfida”, ha dichiarato Luigi Di Maio in conferenza stampa al Senato. Il coronavirus ha costretto l’Italia a fermarsi. Scuole chiuse, ordinanze per tentare di contenere il contagio, aziende che non possono lavorare. E di questo dovrà occuparsi proprio lo Stato, quando la situazione sarà più sotto controllo. Intanto, fortunatamente, secondo le ultime notizie, in proporzione cresce il numero dei guariti rispetto ai decessi.

Coronavirus ultime notizie, da domani ricoveri all’ospedale militare di Milano

“Nell’arco di due giorni sono stati assunti 136 sanitari“, ha dichiarato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. Si sta tentando di tutto, pur di affrontare e contenere l’emergenza da coronavirus. Per questo motivo, viste le necessità, all’ospedale di Lodi, uno di quelli in frontiera, sono arrivate 83 unità in aiuto: si tratta di 47 infermieri, 17 operatori sanitari, cinque medici e otto infermieri miliari. Lo ha confermato Gallera in collegamento con la conferenza stampa della Regione, per fare il punto sulla situazione del Covid-19 che sta paralizzando non solo la Lombardia, ma quasi tutta Italia.

Gallera ha inoltre annunciato che saranno ricoverati domani i primi pazienti curati per il coronavirus al centro ospedaliero militare di Baggio a Milano, uno dei centri messi a disposizione dalla Difesa per chi deve sottoporsi al periodo di sorveglianza sanitaria per il Coronavirus. L’ospedale, infatti, è pronto per essere utilizzato e “abbiamo fatto il punto per individuare le priorità, per i protocolli di invio e accettazione. I primi casi saranno uno di Brescia e uno di Bergamo”, ha dichiarato Gallera.

Durante il quotidiano bollettino, l’assessore lombardo al Welfare ha inoltre riportato i numeri aggiornati. A oggi, in Lombardia ci sono “2.252 casi positivi” di Covid-19, “1169 pazienti ricoverati, 244 costretti in terapia intensiva e 364 in isolamento domiciliare. Fortunatamente crescono anche i dimessi e i guariti, che ora sono 376, ovvero 126 in più in un solo giorno”. I deceduti, invece, sono in totale 98″. Ieri i contagi erano 1.820, con 73 morti.

Coronavirus, stanziati 7,5 miliardi a sostegno di famiglie e imprese

“Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest’emergenza”, ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, aggiungendo che si tratta di “misure straordinarie e urgenti. E’ previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici. Non facciamo un salto nel buio, possiamo già dichiarare che c’è la piena sensibilità della commissione Ue a comprendere l’emergenza che stiamo attraversando. E riguardo alla possibilità di prorogare la chiusura delle scuole ha detto: “Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell’adeguatezza e proporzionalità”.

I 7,5 miliardi a disposizione “sono risorse significative e ci consentono di fare fronte alle esigenze immediate” dell’emergenza, ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ricordando che il nuovo decreto “non esaurisce gli interventi necessari: il governo è al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita”. Lo scostamento dall’indebitamento per il nuovo decreto sarà di “7,5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare: tecnicamente sono 6,35 miliardi in termini di indebitamento”, ha detto il ministro dell’Economia, spiegando che “è già partita la lettera che informa” l’Ue “di questo scostamento, siamo in costante contatto e da questo punto di vista non esiste alcun problema”, nemmeno sulla “piena sostenibilità per la finanza pubblica di queste misure”.

Coronavirus ultime notizie, Di Maio contro Salvini: “Sciacallaggio non è patriottismo”

Nel decreto inoltre ci saranno anche “misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario” e “risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine, misure- ha spiegato Gualtieri- che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali” perché “nessuno deve perdere lavoro per coronavirus”.

Riguardo alle parole di Matteo Salvini sull’incapacità del governo di “gestire la normalità” e “tantomeno l’emergenza”, è intervenuto il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. “Non si può dire che il presidente del Consiglio è un criminale nel bel mezzo di un cdm che stanzia 7,5 miliardi di euro- ha dichiarato l’ex primo ministro- Di certo non si è patrioti facendo così, ne si dimostra così di essere legati alla sovranità dello Stato. Chiunque va all’estero a sciacallare danneggia l’immagine dell’Italia”.

“Non ho nessuna intenzione di aprire polemiche, ma se il tuo Paese è in difficoltà, ti rimbocchi le maniche per aiutarlo, non vai in giro per il mondo a parlarne male. I veri patrioti sono quelli che lavorano per i propri cittadini: medici, infermieri, militari, amministratori locali, amministratori regionali. Non questi sovranisti da avanspettacolo. Tra l’altro già si sta diffondendo questa vergognosa retorica anti-italiana da parte di alcuni media internazionali e tu che fai? Vai dal principale giornale spagnolo a dire che l’Italia non ce la fa? E poi con quale criterio? Qual è l’obiettivo? Far girare il tuo nome nel mondo?”, ha scritto inoltre su Facebook.