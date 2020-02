Il Veneto è una delle cinque regioni italiane colpite dal coronavirus. Al momento sono 25 i casi registrati per contagio: a Vò Euganeo, in provincia di Padova, dove si è verificato il primo decesso nella notte di venerdì, se ne contano già 19. A Mirano, ne sono stati riscontrati altri quattro e di questi tre sono operatori sanitari dell’ospedale. Tra i nuovi malati anche due anziani di Venezia, ricoverati nell’ospedale cittadino. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia, che per tentare di contenere il contagio ha deciso anche di sospendere il Carnevale di Venezia a partire dalla mezzanotte di oggi.

Coronavirus, scuole chiuse in Veneto

Riguardo i due veneziani, il governatore Zaia durante la conferenza stampa sul contagio ha commentato: “Speravamo venissero da altrove, ma sono veneziani doc quindi il virus c’è anche qui”. Tra gli altri contagiati ci sono una cardiologa, un infermiere e un addetto alle pulizie dell’ospedale di Dolo. Proprio lì era stato ricoverato l’uomo di Mira, in provincia di Venezia, ora costretto nel reparto di terapia intensiva a Padova. Partono quindi le prime misure di contenimento: “L’ordinanza che abbiamo emesso prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Veneto fino al 1 marzo compreso.

Il provvedimento- ha proseguito Zaia- prevede lo stop di tutte le grandi manifestazioni dal Carnevale in giù come quelli ludici e sportivi su suolo privato e pubblico. L’ordinanza prevede anche la disinfezione dei treni regionali e non, la sanificazione di autobus e dei vaporetti a Venezia. Ci sono anche raccomandazioni comportamentali per i cittadini, dal lavarsi mani a non avere rapporti ravvicinati tra persone. È chiaro che le manifestazioni in corso vanno a esaurimento, perché svuotare una piazza porta problemi di ordine pubblico. Da stasera si va all’assenza totale, fiere comprese. Dopo di che- ha concluso Zaia- se il primo di marzo sarà necessario, l’ordinanza sarà reiterata”.

#CORONAVIRUS / GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI ALLE ORE 13:30 ‼️‼️ #CORONAVIRUS / GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI ALLE ORE 13:30 ‼️‼️ Finita la riunione della task force del Veneto in collegamento nazionale con il Capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli e il Ministro Roberto Speranza. Pubblicato da Luca Zaia su Domenica 23 febbraio 2020

Coronavirus Veneto, sospeso il carnevale di Venezia

“Gli otto cinesi indagati dal punto di vista clinico hanno dato esito negativo”, ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia in riferimento alle otto persone che “potevano essere la pista per il paziente zero di Vò. È una cosa positiva per la loro salute, ma ciò non ci permette di dare risposte sul come sia giunto il virus che si dimostra ancora più ubiquitari. Siamo preoccupati perché- ha proseguito- quello che sembrava un caso isolato coinvolge ora Lombardia, Veneto, l’Emilia Romagna, il Piemonte”. Viste le incognite, è stata prevista la sospensione del Carnevale e tutti gli eventi, anche le scuole di ogni ordine e grado. “Abbiamo firmato con il ministro Speranza l’ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo”, ha annunciato.

Gli eventi pubblici organizzati nell’ambito del Carnevale di Venezia proseguiranno oggi, come da programma fino alle ore 24.00, momento da cui scatterà lo stop completo. Dopo la mezzanotte entrerà in vigore l’ordinanza emessa dal presidente veneto Luca Zaia assieme al ministro della Salute Roberto Speranza. Il presidente della Commissione tributaria Regionale del Veneto, Massimo Sciuffi, inoltre, emetterà in giornata un provvedimento di sospensione delle Udienze di tutte le Commissioni tributarie del Veneto. A partire da domani e per le prossime due settimane, il provvedimento verrà adottato, anche su richiesta della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, in via prudenziale per evitare la diffusione del Coronavirus.