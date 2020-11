Covid bollettino 1 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Nuovi contagi in lieve calo in Italia nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 29.907 contro i 31.758 di ieri. Lombardia, Campania e Toscana le regioni più contagiate. In decremento i decessi nelle ultime 24 ore, si contano 208 vittime contro le 297 di ieri. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 38.826. (segue dopo la foto)

In calo il numero di tamponi effettuati: 183.457 per un totale di test compiuti di 15.967.918. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.939 persone (+96 da ieri), nel complesso i ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936). Per quanto riguarda gli incrementi nelle regioni, si contano in Lombardia 8.607 casi, in Campania 3.860, Toscana 2.379.

In Campania 3.860 nuovi positivi, in Lombardia il 21,7% dei tamponi positivo (8.607)

Sono 3.860 i nuovi casi positivi in Campania (59.600 in totale), di cui 3.686 asintomatici e 174 sintomatici. Tre i deceduti tra il 28 e il 31 ottobre (676 da inizio emergenza). Sono 21.785 i tamponi effettuati (980.619 in totale) e 409 i guariti (11.746 in totale). Quanto ai posti letto, sono 170 quelli occupati in terapia intensiva (227 ancora attivabili) e 1.416 quelli di degenza occupati (1.500 ancora attivabili). E’ quanto si legge nel bollettino di oggi 1° novembre 2020 diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania.

Sale al 21,7% in Lombardia la percentuale di positivi al Covid rispetto ai tamponi, e questo nonostante il numero di nuovi contagi sia inferiore a ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 39.658 e il numero di positivi è 8.607, mentre ieri erano 8.919 i nuovi casi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. I morti nella Regione sono stati 54 nelle ultime ore, 17.589 in totale da inizio epidemia.

Covid bollettino 1 novembre 2020: in Toscana 2.379 nuovi casi, 173 in terapia intensiva

In Toscana sono 46.642 i casi di positività al Coronavirus, 2.379 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 15.305 (32,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.106.715, 15.841 in più rispetto a ieri. Sono 9.309 i soggetti testati, di cui il 25,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.974, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.279 (70 in più rispetto a ieri), di cui 173 in terapia intensiva (10 in più) mentre oggi si registrano 18 nuovi decessi: 9 uomini e 9 donne con un’età media di 85,4 anni.

Complessivamente, 28.695 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.060 in più rispetto a ieri, più 7,7%). Sono 30.546 (238 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Sono 1.363 i deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana.