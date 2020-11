Covid bollettino 14 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 37.255 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia su 227.695 tamponi eseguiti, con un tasso di positività quindi del 16,36%, in linea con quello di ieri (16%). Ancora elevato il numero di decessi nelle ultime 24 ore, 544. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 44.683. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 688.435, sono quindi 24.509 più di ieri. I dimessi guariti nelle ultime 24 ore sono 12.196, in totale sono 411.434 da inizio emergenza in Italia. Il totale dei casi di infezione sa Sars-Cov-2 da inizio pandemia in Italia sale a 1.144.552.

In Piemonte 4.471 nuovi casi e 5.250 ricoveri

Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi. Il totale è ora di 5001 deceduti risultati positivi al virus. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 121.783 (+4.471 rispetto a ieri, di cui 1.648, il 37%, asintomatici). In particolare, i nuovi casi sono 1673 di screening, 1049 contatti di caso, 1749 con indagine in corso, 366 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 337 in ambito scolastico e 3768 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4890 (+12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.953. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.259.309 (+19.715 rispetto a ieri), di cui 676.298 risultati negativi.

Covid bollettino 14 novembre 2020: nel Lazio 2.697 nuovi casi e 273 in terapia intensiva

"Oggi, su quasi 30mila tamponi nel Lazio (+1.513), si registrano 2.997 casi positivi (+72)" a Sars-CoV-2; sono "39 i decessi (+5) e +399 i guariti. Stabile il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.076 i ricoveri (+58) e 273 in terapia intensiva (+13)". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D'Amato, nel bollettino sulla situazione dell'epidemia di Covid-19 a Roma e nelle province del Lazio. Sono 61.609 le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 15.079, i decessi a 1.625 e il totale dei casi esaminati è pari a 81.662.