Covid oggi 3.312 nuovi casi e 25 morti, ancora 92mila gli italiani positivi al virus

Covid bollettino 2 ottobre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 3.312 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 25 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.896 tamponi, con un tasso positività dello 0,9%. (Continua a leggere dopo la foto)

In calo i ricoverati con sintomi di Covid (-61 rispetto a ieri) e il totale scende a 3.057. In lieve aumento (+3) i ricoveri nelle terapie intensive che salgono complessivamente a 432 con 27 ingressi del giorno. Gli attuali positivi scendono a 92.749 (-903). La regione che oggi fa registrare il più alto numero di nuove infezioni è il Veneto.

Nel Lazio oggi 346 nuovi casi e 3 decessi, in calo il numero delle persone ricoverate con il Covid

Oggi nel Lazio si registrano 346 nuovi casi positivi a Sars-CoV-2 (+57) su un totale di 24.752 tamponi, di cui 9.487 molecolari e 15.265 antigenici. Tre i decessi (numero stabile), 363 i ricoverati (-20 rispetto a ieri), 53 le terapie intensive (-1) e 328 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 161. In calo i ricoveri e le terapie intensive”. E’ il quadro tracciato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino odierno.

Sono 9.469 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 363 ricoverati, 53 in terapia intensiva e 9.053 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 367.052 e i morti 8.661, su un totale di 385.182 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 2 ottobre 2021: in Emilia-Romagna 277 nuovi casi e nessun decesso, invariato il numero dei ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 424.365 casi di positività, 277 in più rispetto a ieri, su un totale di 35.863 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Oggi non si sono registrati decessi di persone positive al Covid in regione.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 65 nuovi casi, seguita da Ravenna (38); poi Modena (34), Parma (31), Reggio Emilia (25). Quindi Piacenza (24), Rimini (19), Cesena (17), Forlì (11), Ferrara (8) e infine il Circondario Imolese (5). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.912 tamponi molecolari, per un totale di 5.853.935. A questi si aggiungono anche 24.951 tamponi rapidi.

I guariti sono 235 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 396.548. I casi attivi oggi sono 14.340 (+42). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 13.924 (+42), il 97% del totale dei casi attivi. Invariati, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (46); e di quelli negli altri reparti Covid.