Covid, il bollettino di oggi: 1.326 nuovi contagi, oltre mille attuali positivi in più

Covid bollettino 2 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova impennata di casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese ci sono stati 1.326 nuovi contagi confermati (ieri erano 978), per un totale di 271.515 dall’inizio dell’emergenza. Si registrano altri 6 decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 35.497. (segue dopo la foto)

Gli attualmente positivi sono 1.063 in più rispetto a ieri e 27.817 in tutto: 1.437 ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti aumentano a 208.201 (+257). A livello regionale, solo il Molise non ha registrato nuovi casi di Covid.

Covid bollettino 2 settembre: in Lombardia 237 nuovi casi e 2 morti

Sono 237 i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 37 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 17.082, con un rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati pari all’1,38%. Due persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio della pandemia di 16.869.

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 57 a Milano città. Secondo i dati di Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi casi sono 25, a Brescia 28, a Como 11, a Cremona 9, a Lecco 11, a Lodi 1, a Mantova 5, a Monza e Brianza 24, a Pavia 11 e a Varese 14. Nessun nuovo caso, invece, è stato registrato in provincia di Sondrio.

In Emilia-Romagna 107 nuovi casi su 11mila tamponi, nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.128 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, di cui 58 asintomatici. Il numero di tamponi effettuati supera gli 11.600. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 107 nuovi casi, più della metà (62) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 27 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 28. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36 anni.

Su 58 nuovi asintomatici, 27 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 26 grazie all’attività di contact tracing, 4 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di un caso non è ancora nota l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Modena (28), Bologna (19) e Ravenna (15). >> Tutte le notizie sul Coronavirus