Covid oggi 495 casi e 21 morti, altri 11mila italiani non sono più positivi al virus

Covid bollettino 21 giugno 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 495 (ieri 884) i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia. I tamponi esaminati sono 81.752 tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività resta allo 0,6% nonostante il numero dei tamponi testati sia la metà di quello dei giorni non festivi. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 21 decessi di persone positive al virus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 127.291. (Continua a leggere dopo la foto)

I ricoverati in terapia intensiva sono 385 (-4). Gli attuali positivi scendono a 76.853 (-10.857). I guariti nelle ultime 24 ore sono 11.320. Oggi nessuna regione ha fatto registrare più di 100 nuovi contagi, in testa c’è la Sicilia con 85 nuove infezioni nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio oggi 71 nuovo casi e 3 decessi, i ricoverati in terapia intensiva scendono a 76

Oggi nel Lazio su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-21) e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 71 nuovi casi positivi (+3), i decessi sono 3 (+3), i ricoverati sono 295 (-5). I guariti sono 162, le terapie intensive sono 76 (-1). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6% i casi a Roma città sono a quota 52” Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Sono 4.145 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 295 ricoverati, 76 in terapia intensiva e 3.774 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 332.833 e i morti 8.307, su un totale di 345.285 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

Covid bollettino 21 giugno 2021: in Campania 31 nuovi casi e 4 decessi, scendono a 24 i positivi al virus in terapia intensiva

Sono 31 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania su 1.929 tamponi molecolari analizzati. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 24 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 282 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.