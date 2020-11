Covid, il bollettino di oggi: 34.767 nuovi casi e 692 morti, +10 intensiva

Covid bollettino 21 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 34.767 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi su 237.225 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tamponi nuovi casi è al 14,6%, in calo di un punto rispetto a ieri. Ancora molto alto il numero dei decessi, sono 692 nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 49.261. (segue dopo la foto)

In terapia intensiva ci sono 3.758 persone, 10 in più di ieri. Gli attuali positivi salgono di 14.570, in totale sono 791.746. I dimessi/guariti oggi sono quasi 20mila, in tutto hanno superato il virus 539.524 persone. Da inizio pandemia in Italia hanno contratto il virus 1.380.531 persone. Per quanto riguarda le singole regioni più colpite, 8.853 nuovi contagi riscontrati in Lombardia, 3.567 in Veneto, 3.554 in Campania e 2.896 in Piemonte.

#coronavirus , l’aggiornamento di oggi dall’ #EmiliaRomagna: su quasi 19.700 tamponi, 2.723 nuovi positivi, di cui 1.269 asintomatici. 527 i guariti

Il 95,6% dei casi attivi in isolamento a casa. In calo i ricoverati in terapia intensiva. 47 i decessi https://t.co/sWxPv8RWMr pic.twitter.com/hmj68ih14o — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) November 21, 2020

In Emilia-Romagna oggi 47 morti e 2.723 nuovi casi: l’età media è 47,7 anni

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 103.064 casi di positività, 2.723 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.697 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di nuovi tamponi fatti è oggi dell’13,8% (ieri l’11,3%). Purtroppo, si registrano 47 nuovi decessi.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna vede Modena con 573 nuovi casi, Bologna con 482, Reggio Emilia con 358, poi Ravenna (261), Piacenza (246), Rimini (244), Parma (179), e Ferrara (123). L’area di Forlì (94), Imola (92) e Cesena (71). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.697 tamponi, per un totale di 1.977.482. A questi si aggiungono anche 2.606 test sierologici.

Covid bollettino 21 novembre 2020: in Sicilia 1.838 nuovi casi e 43 morti in 24 ore

Sono complessivamente 1.838 su 9.386 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Sicilia, dove il numero dei positivi sale a 36.241. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono 43 (1.141 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 310. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.568, mentre si trovano in terapia intensiva 242 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 583 a Palermo, 625 a Catania, 145 a Messina, 56 a Ragusa, 71 a Trapani, 126 a Siracusa, 107 ad Agrigento, 70 a Caltanissetta e 55 a Enna.