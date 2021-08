Covid bollettino 23 agosto 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 4.168 i nuovi casi di coronavirus e 44 i morti in 24 ore, secondo i dati ufficiali di oggi. Dall’inizio dell’emergenza sono 4.488.779 i contagiati e 128.795 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 101.341 tamponi, con un tasso positività che si attesta al 4,1%, ma non indicativo come ogni domenica. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 135.555 (+617), mentre in guariti nelle ultime 24 ore sono 3.505. Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, 13 in più di ieri. Gli ingressi del giorno sono 45. I ricoverati con sintomi sono 161 in più, 3.928 in totale. Sicilia ancora in testa per numero di nuove infezioni, 1.121 nelle ultime 24 ore.

In Lombardia 200 nuovi casi e nessun decesso, in leggera crescita i ricoveri

Sono 200 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 10.489, per un indice di positività dell’1,9%. Non si registrano invece nuovi decessi, con il totale complessivo che si attesta a 33.880 morti. In terapia intensiva sono ricoverate 43 persone, 2 in più di ieri, e negli ospedali della regione 320 persone, 9 in più nelle ultime 24 ore.

Sono 47 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 21 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi casi sono 12, a Brescia 29, a Como 14, a Cremona 17, Lecco 1, a Lodi 7, a Mantova 18, a Monza e Brianza 8, Pavia 4, a Sondrio 6 e a Varese 25.

Covid bollettino 23 agosto 2021: in Emilia-Romagna 558 nuovi casi e 3 decessi, sale il numero dei positivi ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 407.449 casi di positività, 558 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.217 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Da ieri si registrano tre decessi di persone positive al virus in regione.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 118 nuovi casi, quindi Modena con 85, Bologna (84) e poi Rimini (67) e Ravenna (40). Seguono Piacenza (37), Ferrara (36), Reggio Emilia (32), Nuovo Circondario Imolese (25), Cesena (20), infine Forlì (14). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.680 tamponi molecolari, per un totale di 5.440.760. A questi si aggiungono anche 7.537 tamponi rapidi.

I guariti sono invece 290 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 379.393. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.732 (+265 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 14.278 (+243), il 96,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52 (+5 rispetto a ieri), 402 quelli negli altri reparti Covid (+17).