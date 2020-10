Covid bollettino 23 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Si registra nuovo un netto balzo in avanti dei casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore: ne sono stati accertati 19.143. Ben 182.032 i tamponi eseguiti da ieri in tutta Italia. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è ancora alto, si contano 91 vittime. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 37.059. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi sono 16.700 in più, in totale ad oggi sono 186.002. I ricoverati in terapia intensiva sforano quota 1.000, sono 1.049, 57 in più di ieri. I dimessi guariti sono 2.352 nelle ultime 24 ore, in totale 261.808. Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+4.916), 2.280 in Campania, 2.032 Piemonte. Sono 56 i nuovi casi in Molise, la regione meno contagiata.

Covid bollettino 23 ottobre 2020: in Campania 2.280 nuovi casi e 98 in terapia intensiva (+4)

Sono 2.280 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 15.801 tamponi. E’ il dato più alto relativo ai nuovi positivi registrati in un solo giorno in regione dall’inizio dell’emergenza ed è la prima volta che in Campania si supera il numero di 2mila nuovi casi in un giorno. Dei 2.280 nuovi casi, fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania, 100 sono sintomatici e 2.180 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania sale a 34.305, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 830.767.

Nel bollettino sono inseriti 12 nuovi decessi legati al coronavirus, ma l’unità di crisi regionale specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre e registrati ieri. Sono 194 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 9.107.

Sono 98 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 227 posti letto di terapia intensiva complessivamente attivi su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono 1.090 (+53 rispetto a ieri) a fronte di 1.114 posti letto di degenza complessivi presenti su base regionale.

In Piemonte 2.300 nuovi casi e 9 morti

Nove decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è di 4.236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 694 Alessandria, 258 Asti, 220 Biella, 405 Cuneo, 396 Novara, 1859 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 51.700 (+ 2032 rispetto a ieri) di cui 1036 (51%) sono asintomatici. Dei 2032 casi, 628 sono di screening, 817 contatti di caso, 587 con indagine in corso, 293 tra Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 273 in ambito scolastico, 1466 tra la popolazione generale e 6 importati. >> Tutte le notizie sul Coronavirus