Covid bollettino 23 settembre 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 4.061 i nuovi casi di Covid e 63 i morti registrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 321.554 tamponi, con un tasso positività dell’1,26 %. (Continua a leggere dopo la foto)

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 3.650 (ieri 3.796) con una diminuzione di 146 persone rispetto a ieri mentre sono 505 ricoverati in terapia intensiva (- 8 da ieri), con 30 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.414.272 i guariti da inizio pandemia (+5.466 nelle ultime 24 ore) e 105.083 gli attualmente positivi (-1.476 ). Sicilia ancora prima tra le regioni per numero di nuove infezioni (647).

Nel Lazio oggi 372 nuovi casi e 12 decessi, gli attuali positivi sono poco più di 10mila

Oggi nel Lazio “su 11.123 tamponi molecolari e 13.740 tamponi antigenici per un totale di 24.863 tamponi, si registrano 372 nuovi casi positivi (+81). Sono 12 i decessi (+8) (compresi i recuperi), 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 184”. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Sono 10.403 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 403 ricoverati, 53 in terapia intensiva e 9.947 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 363.503 e i morti 8.624, su un totale di 382.530 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Covid bollettino 23 settembre 2021: in Lombardia 443 nuovi positivi, calano i ricoverati

In Lombardia i nuovi positivi al Covid sono 443, lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti Covid (-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia.

Da ieri sono 608 i guariti e i dimessi dagli ospedali della Regione. Sul fronte delle province, la più colpita è sempre Milano, con 57 casi in città e 108 in tutta l’area metropolitana. Seguono Varese (79), poi Brescia (67) e Pavia (30). Bergamo ha 29 casi Covid da ieri, Como 30, Cremona 21; Lecco 10; Lodi 7; Mantova 12; Monza e Brianza 15; Sondrio 4.