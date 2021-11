Covid bollettino 24 novembre 2022: nuovi casi, decessi, ricoveri. Dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 12.448 i nuovi casi di Covid registrati da ieri e 85 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 562.505 tamponi, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale all’2,21%. (Continua a leggere dopo la foto)

In crescita il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 573, 13 in più da ieri, con 49 ingressi giornalieri, mentre sono 4.629 i ricoverati con sintomi, 32 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.579 persone. In Italia al momento ci sono 398.823 positivi.

In Lombardia 2.207 nuovi casi e 13 morti, i ricoverati sono oltre 800. Sono 1.668 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 7 i decessi, facendo così salire a 34.311 il numero di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 113.920, mentre il rapporto test/positivi si attesta all’1,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 72 (+5) mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 729 (-7). Sono 737 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di cui 301 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 136 casi, a Brescia 261, a Como 140, a Cremona 128, a Lecco 55, a Lodi 42, a Mantova 72, a Monza 220, a Pavia 108, a Sondrio 51 e a Varese 177.

Covid bollettino 24 novembre 2021: in Emilia-Romagna 1.058 nuovi casi e 13 decessi, 63 in intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 448.368 casi di positività, 1.058 in più rispetto a ieri su un totale di 21.851 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 2,9%. I decessi di persone positive al virus in regione nelle ultime 24 ore sono stati 14. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 183 nuovi casi, seguita da Bologna e Ravenna (entrambe con 180 casi) e Forlì (120); poi Reggio Emilia e Cesena (82 casi ciascuna) e Ferrara (78); quindi il Circondario Imolese (51), Modena (44), Piacenza (32), e infine Parma con 26 casi. I guariti sono 466 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 418.668. I casi attivi oggi sono 15.967 (+578). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 15.344 (+571), il 96% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono (63); 560 quelli negli altri reparti Covid (+7).

